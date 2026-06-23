Ивана Купала 2026: поздравления в открытках, стихах и прозе

Празднование Ивана Купала в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Украинцы в третий раз будут отмечать Ивана Купала по новому церковному календарю, а именно в ночь с 23 на 24 июня. Это один из самых мистических праздников года, наполненный древними традициями, ритуалами и легендами. Традиционно в этот день принято поздравлять друг друга, желать мира, счастья и согласия.

Новини.LIVE делится подборкой лучших поздравлений с этим ярким праздником в стихах, прозе и открытках.

С праздником Ивана Купала 2026: душевные поздравления в прозе

Поздравляю с праздником Ивана Купала! Желаю вам найти свой символический цветок папоротника — то особое счастье, о котором мечтает сердце.

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Искренне поздравляю вас с праздником Ивана Купала! Пусть этот летний день подарит вам прекрасное настроение, вдохновение и заряд положительной энергии.

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С праздником Ивана Купала! Пусть сегодня сбудутся самые сокровенные мечты, а сердце наполнится искренней любовью и душевным спокойствием.

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Пусть в этот волшебный праздник сбудется ваше самое заветное желание. Желаю, чтобы каждый день приносил радость, хорошие новости и надежду. С праздником Ивана Купала!

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Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть в доме царят уют и достаток, на работе сопутствует успех, а в душе всегда цветет радость.

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Искренне желаю в праздник Ивана Купала крепкого здоровья, душевного равновесия и неиссякаемой энергии.

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От всего сердца поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть этот волшебный день принесет в вашу жизнь вдохновение, счастье и душевный покой.

Красивые поздравления с праздником Ивана Купала 2026 в стихах на украинском языке

На Івана, на Купала,

посилаю свій привіт:

побажати хочу щастя,

довгих і прекрасних літ!

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На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше розгоряйся,

Всіх теплом зігріти старайся!

Зі святом!

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З днем Купали вітаємо,

Тільки кращого бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів не забувайте.

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На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш то не злися,

Співай, гуляй і веселися.

Поздравления с праздником Ивана Купала 2026: оригинальные и яркие открытки

Открытки к празднику Ивана Купала 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Ивана Купала 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Ивана Купала 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Ивана Купала 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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