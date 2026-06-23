Ивана Купала 2026: как плести венок и из каких трав, чтобы привлечь удачу и достаток

Плетение венка на Ивана Купала. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине, согласно новому церковному календарю, Ивана Купала отмечают в ночь с 23 на 24 июня. Этот праздник богат особыми традициями. Особое место в купальских обрядах занимает венок, который наши предки воспринимали как символ счастья и достатка. Считалось, что правильно сплетенный венок способен стать своеобразным оберегом на весь год.

Новини.LIVE рассказывают, какие цветы и травы использовать и как плести венок на Ивана Купала, чтобы привлечь в жизнь настоящую удачу и благополучие.

Какие травы и цветы можно вплетать в купальский венок

Венок на Ивана Купала использовали во время обрядов, гаданий, а также в качестве оберега для дома и семьи. Особой силой наделяли растения, собранные накануне праздника или ранним утром. Каждый цветок и трава имели свое значение.

Для плетения купальского венка традиционно используют:

барвинок — символ долгой жизни и искренней любви;

— символ долгой жизни и искренней любви; незабудки — верность и гармония в отношениях;

— верность и гармония в отношениях; мак — знак плодородия и семейного благополучия;

— знак плодородия и семейного благополучия; хмель — для мудрости и жизненной энергии;

— для мудрости и жизненной энергии; васильки — как символ нежности, молодости и женской красоты;

— как символ нежности, молодости и женской красоты; мальвы — знак надежды, любви и душевного тепла;

— знак надежды, любви и душевного тепла; ромашки — для чистых помыслов, счастья и солнечной энергии;

— для чистых помыслов, счастья и солнечной энергии; любисток — чтобы привлечь взаимные чувства и укрепить семейные узы;

— чтобы привлечь взаимные чувства и укрепить семейные узы; калину — как оберег женской красоты и благополучия;

— как оберег женской красоты и благополучия; тысячелистник — для силы духа, независимости и внутренней стойкости;

— для силы духа, независимости и внутренней стойкости; чернобрывцы — для защиты дома и сохранения красоты;

— для защиты дома и сохранения красоты; бессмертник — на здоровье и долголетие.

А основу венка делали из молодых и гибких веточек ивы или виноградной лозы. Они хорошо держат форму и позволяют легко закрепить растения.

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Какие растения нельзя использовать для венка на Ивана Купала

В народных традициях существовали и определенные предостережения. Считалось, что некоторые растения не стоит вплетать в праздничный венок, ведь они могли принести несчастье.

К таким растениям относились:

волчьи ягоды;

папоротник;

дурман.

В древности люди верили, что эти растения могут привлекать беды, насылать болезни или плохо влиять на судьбу человека.

Как правильно плести венок на Ивана Купала 2026

По поверьям, во время плетения венка важно думать о хорошем. О том, что приносит радость. Нужно настраиваться на счастливое будущее.

Далее плетение венка состоит из нескольких простых шагов:

Возьмите несколько тонких веточек ивы или лозы и скрутите их в круг соответствующего размера. Концы можно закрепить травой или незаметной нитью. Постепенно вплетайте подготовленные цветы и травы, осторожно обматывая стебли вокруг основы. Старайтесь распределять растения равномерно, чтобы венок выглядел пышным и гармоничным. Когда композиция станет достаточно густой, закрепите последние стебли и проверьте, хорошо ли держится форма.

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