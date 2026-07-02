Юпитер во Льве несет подарки: кому улыбнется удача в первые выходные июля
Второй месяц лета начался с мощной положительной энергии, которая повлияла на большинство представителей зодиакального круга. А все благодаря планете счастья Юпитеру, который вошел в знак Льва. Уже 4-5 июля его усилит соединение Марса и Урана. Астрологи говорят: есть один знак Зодиака, который может рассчитывать на особую удачу в этот период.
Новини.LIVE рассказывают, кому первые выходные июля 2026 года принесут настоящую радость.
Знак Зодиака, который станет главным счастливчиком выходных 4-5 июля
Больше всего благосклонности Вселенной почувствуют те, кто родился под знаком Льва. Вхождение Юпитера в ваш знак запускает новый цикл развития, который продлится почти год. Но именно первые июльские выходные могут подарить яркий намек на то, что впереди начинается светлая полоса.
Уже 4-5 июля соединение Марса и Урана придаст смелости сделать то, на что вы раньше не решались, а Юпитер поддержит каждый шаг, направленный на развитие. Особенно удачно будут складываться дела, связанные с карьерой, творчеством, обучением, личными проектами. Астрологи советуют в эти дни не отказываться от новых знакомств, смело принимать приглашения и быть открытыми к новому.
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