Именины Петра и Павла 2026: искренние поздравления и открытки с праздником

Икона апостолов Петра и Павла, женщина с ребенком в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Украинцы отмечают большой православный праздник — День Петра и Павла — сегодня, 29 июня. В этот день не только чтят святых апостолов, но и поздравляют с именинами всех мужчин, носящих эти сильные имена.

Новини.LIVE делится красивыми и искренними поздравлениями с Днем ангела Петра и Павла в стихах, прозе и открытках.

Красивые поздравления с именинами для Петра

Петре, ми вас всі вітаємо,

щастя зичимо й добра,

Щоб життя було яскравим

І в душі цвіла весна!

Ще наснаги у роботі,

Муза, щоб не йшла від вас

Довгих літ, казкових ночей,

радості, привіт від нас!

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Открытки с именинами Петра 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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Искренне поздравляю с Днем ангела, Петр! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, искренней любви и как можно больше хороших новостей.

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Петре, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

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Дорогой Петр, прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом, защищает от тревог и помогает во всех делах.

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Открытки с именинниками Петра 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

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С именинами, Петр! Желаю тебе непоколебимой веры, крепкого здоровья и сил уверенно идти к своим целям.

Искренние поздравления с Днем ангела для Павла

С Днем ангела, Павел! В этот светлый день желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой! Пусть твой небесный покровитель всегда защищает тебя!

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Открытки с именинниками Павла 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Павла іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Павел, искренне поздравляю тебя с именинами! Желаю безграничного счастья, чистой любви, мира и крепкого здоровья.

***

Ти, Павло, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

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Открытки с именинами Павла 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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Дорогой Павел, поздравляю с Днем ангела! Желаю тепла, мира и настоящего счастья! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всех бед и помогает преодолевать любые трудности.

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Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе, Павло, вітаю в славний день,

Бажаю радості, сміху й пісень!

Ранее мы рассказывали, что стоит сделать в День Петра и Павла, чтобы привлечь в жизнь счастье и достаток.

Напомним, что мы также делились, какие запреты нельзя нарушать в день Петра и Павла, чтобы не проливать слезы весь год.