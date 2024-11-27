Календарь праздников на декабрь 2024 — какие большие даты встретят украинцы

Семья отдыхает вместе на зимние праздники. Фото: freepik.com

Первый месяц зимы традиционно будет наполнен праздниками и радостными событиями, которые даже в эти трудные времена будут наполнять сердце теплом и надеждой. Кроме Дня Святого Николая, Рождества и встречи Нового года в декабре украинцев будет ждать немало государственных, профессиональных и международных дат.

Новини.LIVE делится новым календарем праздников на декабрь 2024 года, чтобы вы могли быть в курсе всех важных событий.

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Как известно, до войны украинцы получали выходные дни при всех государственных праздниках. Однако из-за военного состояния дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В то же время частные компании в Украине имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительные дни отдыха по праздникам.

Таким образом, в декабре традиционно будет 31 день, а из них:

рабочие — 22;

выходные (суббота и воскресенье) — 9 официальных.

Выходными в декабре станут следующие даты:

1 декабря;

7 и 8 декабря;

14 и 15 декабря;

21 и 22 декабря;

28 и 29 декабря.

Календарь на декабрь. Фото: shutterstock.com

Что отмечаем в декабре 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

В первом месяце зимы отмечают следующие важные события, даты и праздники:

1 декабря:

День работников прокуратуры Украины ;

; Всемирный день борьбы со СПИДом;

День без искусства;

Международный день невролога;

День Антарктиды;

День рождественских огней.

День работников прокуратуры Украины. Фото: google.com

2 декабря:

Международный день борьбы за отмену рабства;

Всемирный день предотвращения загрязнения окружающей среды;

Всемирный день компьютерной грамотности;

День специального образования;

Международный день модельной железной дороги;

День Уолта Диснея;

День игры в баскетбол;

День оладий;

День безопасной бритвы.

3 декабря:

Международный день людей с инвалидностью ;

; Международный день борьбы с пестицидами;

Всемирный день катания на коньках;

Всемирный день трюков;

Всемирный день баскского языка или эускара;

Всемирный день компьютерной графики;

День мировой тишины и немоты;

День рождения SMS;

День "Сделайте подарок";

День "Давайте обнимемся".

4 декабря:

День ракетных и артиллерийных сил в Украине ;

; Международный день банков;

Всемирный день охраны дикой природы;

Международный день гепарда;

День объятий;

День Список Санта Клауса;

День печенья;

День Каберне Фран;

День кубиков;

Коричневый день обуви.

Украинские военные на передовой. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

5 декабря:

День почвоведа в Украине ;

; День работников статистики в Украине ;

; Всемирный день почв;

Международный день волонтеров ;

; Международный день ниндзя.

6 декабря:

День Вооруженных Сил Украины ;

; День Святого Николая ;

; Международный фестиваль свитеров;

День "Перчатки на дереве";

День пиццы;

День микроволновки.

День Вооруженных сил Украины. Фото: ppu.gov.ua

7 декабря:

Всемирный день украинского платка ;

; Международный день гражданской авиации;

День местного самоуправления;

День написания писем;

День сахарной ваты;

День "Пальто и игрушки для детей";

День свечи.

Девушка в украинском платке. Фото: freepik.com

8 декабря:

День благотворительности в Украине (ежегодно во второе воскресенье декабря);

(ежегодно во второе воскресенье декабря); Всемирный день зажженных свечей;

Всемирный день хорового пения;

День сала;

День Брауни;

День путешественника во времени.

9 декабря:

Международный день памяти жертв преступлений геноцида ;

; Международный день борьбы с коррупцией;

Международный день ветеринарной медицины;

Всемирный день техно-музыки;

День рождественской открытки;

День ламы.

10 декабря:

Международный день защиты прав животных;

День прав человека;

Всемирный день футбола;

День пива Lager;

День десятичной системы Дьюи;

День Нобеля.

11 декабря:

Всемирный день больного бронхиальной астмой;

международный день танго;

Международный День Гор;

День праздничной еды для нуждающихся животных;

День приложений;

День калейдоскопа.

12 декабря:

День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ;

; День работников розничной торговли;

Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения;

Международный день нейтралитета;

Международный день проверки звука;

Праздник невысказанных мнений;

Международный день хэви-металла;

День пуансетии.

День Сухопутных войск ВСУ. Фото: tmr.gov.ua

13 декабря:

Всемирный день детского телевидения и радиовещания;

Международный день скрипки;

День лошади;

День какао;

Рождественский свитер день.

14 декабря:

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора) ;

; Всемирный день обезьян;

День "Больше хорошего сегодня";

День жареных каштанов.

День ликвидатора. Фото: google.com

15 декабря:

День работников суда Украины ;

; День ношения жемчуга;

День чая (неофициальный праздник).

17 декабря:

День работника государственной исполнительной службы Украины ;

; Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости;

День кленового сиропа.

18 декабря:

День военной контрразведки Службы безопасности Украины ;

; Международный день мигрантов;

Международный день арабского.

Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

19 декабря:

День адвокатуры;

Международный день помощи бедным;

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций;

День вечнозеленого дерева;

День овсяных кексов;

День твердых конфет.

20 декабря:

День чествования пенсионеров и ветеранов МВД ;

; Международный день солидарности;

Международный день солидарности людей;

День безобразного свитера;

День сангрии.

21 декабря:

День зимнего солнцестояния ;

; Всемирный день баскетбола;

Всемирный день сноуборда;

Всемирный день оргазма;

День краткого рассказа;

Голубое Рождество;

День рождения кроссворда;

День арманьяка;

День фонарика;

День жареных креветок.

День зимнего солнцестояния. Фото: pixabay.com

22 декабря:

День работников дипломатической службы Украины ;

; День энергетика;

День невысокого человека;

День финикового орехового хлеба.

23 декабря:

День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней ;

; Праздник человеческого света;

День рождественского киномарафона.

Военные оперативный контроль всех уровней. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

24 декабря:

Сочельник ;

; День гологаль-моголь;

День работников архивных учреждений Украины ;

; День покупателя в последнюю минуту.

Кутья на Сочельник. Фото: depositphotos.com

25 декабря:

Рождество Христово ;

; День тыквенного пирога.

Семья отмечает Рождество. Фото: depositphotos.com

26 декабря:

Международный день крупье;

День "Письмо благодарения";

День подарков;

День конфеты тростника.

27 декабря:

День контрразведки СБУ ;

; Международный день готовности к эпидемиям;

День фруктового торта;

День вырезания снежинок.

28 декабря:

Международный день кино;

День короткометражного кино;

День календаря;

День загрузок;

День игры в карты;

День шоколадных конфет.

29 декабря:

День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных сил ;

; Международный день виолончели;

Международный день еврейской книги;

День Тик-Да;

День незавершенных дел.

30 декабря:

День глобального планирования;

День бекона;

День соды.

31 декабря:

Щедрый вечер, или Маланка ;

; Встреча Нового года ;

; День шампанского;

День принятия решения;

Медитация ради мира по всему миру.

Празднование нового года. Фото: istockphoto.com

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на декабрь 2024 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.