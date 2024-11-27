Календарь праздников на декабрь 2024 — какие большие даты встретят украинцы

Какие праздники встретим в декабре 2024 года — новый календарь
Первый месяц зимы традиционно будет наполнен праздниками и радостными событиями, которые даже в эти трудные времена будут наполнять сердце теплом и надеждой. Кроме Дня Святого Николая, Рождества и встречи Нового года в декабре украинцев будет ждать немало государственных, профессиональных и международных дат.
Новини.LIVE делится новым календарем праздников на декабрь 2024 года, чтобы вы могли быть в курсе всех важных событий.
Выходные и рабочие дни в декабре 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы
Как известно, до войны украинцы получали выходные дни при всех государственных праздниках. Однако из-за военного состояния дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
В то же время частные компании в Украине имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительные дни отдыха по праздникам.
Таким образом, в декабре традиционно будет 31 день, а из них:
- рабочие — 22;
- выходные (суббота и воскресенье) — 9 официальных.
Выходными в декабре станут следующие даты:
- 1 декабря;
- 7 и 8 декабря;
- 14 и 15 декабря;
- 21 и 22 декабря;
- 28 и 29 декабря.
Что отмечаем в декабре 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат
В первом месяце зимы отмечают следующие важные события, даты и праздники:
1 декабря:
- День работников прокуратуры Украины;
- Всемирный день борьбы со СПИДом;
- День без искусства;
- Международный день невролога;
- День Антарктиды;
- День рождественских огней.
2 декабря:
- Международный день борьбы за отмену рабства;
- Всемирный день предотвращения загрязнения окружающей среды;
- Всемирный день компьютерной грамотности;
- День специального образования;
- Международный день модельной железной дороги;
- День Уолта Диснея;
- День игры в баскетбол;
- День оладий;
- День безопасной бритвы.
3 декабря:
- Международный день людей с инвалидностью;
- Международный день борьбы с пестицидами;
- Всемирный день катания на коньках;
- Всемирный день трюков;
- Всемирный день баскского языка или эускара;
- Всемирный день компьютерной графики;
- День мировой тишины и немоты;
- День рождения SMS;
- День "Сделайте подарок";
- День "Давайте обнимемся".
4 декабря:
- День ракетных и артиллерийных сил в Украине;
- Международный день банков;
- Всемирный день охраны дикой природы;
- Международный день гепарда;
- День объятий;
- День Список Санта Клауса;
- День печенья;
- День Каберне Фран;
- День кубиков;
- Коричневый день обуви.
5 декабря:
- День почвоведа в Украине;
- День работников статистики в Украине;
- Всемирный день почв;
- Международный день волонтеров;
- Международный день ниндзя.
6 декабря:
- День Вооруженных Сил Украины;
- День Святого Николая;
- Международный фестиваль свитеров;
- День "Перчатки на дереве";
- День пиццы;
- День микроволновки.
7 декабря:
- Всемирный день украинского платка;
- Международный день гражданской авиации;
- День местного самоуправления;
- День написания писем;
- День сахарной ваты;
- День "Пальто и игрушки для детей";
- День свечи.
8 декабря:
- День благотворительности в Украине (ежегодно во второе воскресенье декабря);
- Всемирный день зажженных свечей;
- Всемирный день хорового пения;
- День сала;
- День Брауни;
- День путешественника во времени.
9 декабря:
- Международный день памяти жертв преступлений геноцида;
- Международный день борьбы с коррупцией;
- Международный день ветеринарной медицины;
- Всемирный день техно-музыки;
- День рождественской открытки;
- День ламы.
10 декабря:
- Международный день защиты прав животных;
- День прав человека;
- Всемирный день футбола;
- День пива Lager;
- День десятичной системы Дьюи;
- День Нобеля.
11 декабря:
- Всемирный день больного бронхиальной астмой;
- международный день танго;
- Международный День Гор;
- День праздничной еды для нуждающихся животных;
- День приложений;
- День калейдоскопа.
12 декабря:
- День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
- День работников розничной торговли;
- Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения;
- Международный день нейтралитета;
- Международный день проверки звука;
- Праздник невысказанных мнений;
- Международный день хэви-металла;
- День пуансетии.
13 декабря:
- Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
- Международный день скрипки;
- День лошади;
- День какао;
- Рождественский свитер день.
14 декабря:
- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);
- Всемирный день обезьян;
- День "Больше хорошего сегодня";
- День жареных каштанов.
15 декабря:
- День работников суда Украины;
- День ношения жемчуга;
- День чая (неофициальный праздник).
17 декабря:
- День работника государственной исполнительной службы Украины;
- Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости;
- День кленового сиропа.
18 декабря:
- День военной контрразведки Службы безопасности Украины;
- Международный день мигрантов;
- Международный день арабского.
19 декабря:
- День адвокатуры;
- Международный день помощи бедным;
- День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций;
- День вечнозеленого дерева;
- День овсяных кексов;
- День твердых конфет.
20 декабря:
- День чествования пенсионеров и ветеранов МВД;
- Международный день солидарности;
- Международный день солидарности людей;
- День безобразного свитера;
- День сангрии.
21 декабря:
- День зимнего солнцестояния;
- Всемирный день баскетбола;
- Всемирный день сноуборда;
- Всемирный день оргазма;
- День краткого рассказа;
- Голубое Рождество;
- День рождения кроссворда;
- День арманьяка;
- День фонарика;
- День жареных креветок.
22 декабря:
- День работников дипломатической службы Украины;
- День энергетика;
- День невысокого человека;
- День финикового орехового хлеба.
23 декабря:
- День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней;
- Праздник человеческого света;
- День рождественского киномарафона.
24 декабря:
- Сочельник;
- День гологаль-моголь;
- День работников архивных учреждений Украины;
- День покупателя в последнюю минуту.
25 декабря:
- Рождество Христово;
- День тыквенного пирога.
26 декабря:
- Международный день крупье;
- День "Письмо благодарения";
- День подарков;
- День конфеты тростника.
27 декабря:
- День контрразведки СБУ;
- Международный день готовности к эпидемиям;
- День фруктового торта;
- День вырезания снежинок.
28 декабря:
- Международный день кино;
- День короткометражного кино;
- День календаря;
- День загрузок;
- День игры в карты;
- День шоколадных конфет.
29 декабря:
- День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных сил;
- Международный день виолончели;
- Международный день еврейской книги;
- День Тик-Да;
- День незавершенных дел.
30 декабря:
- День глобального планирования;
- День бекона;
- День соды.
31 декабря:
- Щедрый вечер, или Маланка;
- Встреча Нового года;
- День шампанского;
- День принятия решения;
- Медитация ради мира по всему миру.
Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на декабрь 2024 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.
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