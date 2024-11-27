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Какие праздники встретим в декабре 2024 года — новый календарь

27 ноября 2024 01:04
Светлана Зайцева - Редактор
Календарь праздников на декабрь 2024 — какие большие даты встретят украинцы
Семья отдыхает вместе на зимние праздники. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Первый месяц зимы традиционно будет наполнен праздниками и радостными событиями, которые даже в эти трудные времена будут наполнять сердце теплом и надеждой. Кроме Дня Святого Николая, Рождества и встречи Нового года в декабре украинцев будет ждать немало государственных, профессиональных и международных дат.

Новини.LIVE делится новым календарем праздников на декабрь 2024 года, чтобы вы могли быть в курсе всех важных событий.

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Выходные и рабочие дни в декабре 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы

Как известно, до войны украинцы получали выходные дни при всех государственных праздниках. Однако из-за военного состояния дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В то же время частные компании в Украине имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительные дни отдыха по праздникам.

Таким образом, в декабре традиционно будет 31 день, а из них:

  • рабочие — 22;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 9 официальных.

Выходными в декабре станут следующие даты:

  • 1 декабря;
  • 7 и 8 декабря;
  • 14 и 15 декабря;
  • 21 и 22 декабря;
  • 28 и 29 декабря.

 

Выходные и рабочие дни в декабре 2024 года - сколько и когда будут отдыхать украинцы
Календарь на декабрь. Фото: shutterstock.com

Что отмечаем в декабре 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

В первом месяце зимы отмечают следующие важные события, даты и праздники:

1 декабря:

  • День работников прокуратуры Украины;
  • Всемирный день борьбы со СПИДом;
  • День без искусства;
  • Международный день невролога;
  • День Антарктиды;
  • День рождественских огней.

 

Когда День работников прокуратуры Украины 2024 года
День работников прокуратуры Украины. Фото: google.com

2 декабря:

  • Международный день борьбы за отмену рабства;
  • Всемирный день предотвращения загрязнения окружающей среды;
  • Всемирный день компьютерной грамотности;
  • День специального образования;
  • Международный день модельной железной дороги;
  • День Уолта Диснея;
  • День игры в баскетбол;
  • День оладий;
  • День безопасной бритвы.

3 декабря:

  • Международный день людей с инвалидностью;
  • Международный день борьбы с пестицидами;
  • Всемирный день катания на коньках;
  • Всемирный день трюков;
  • Всемирный день баскского языка или эускара;
  • Всемирный день компьютерной графики;
  • День мировой тишины и немоты;
  • День рождения SMS;
  • День "Сделайте подарок";
  • День "Давайте обнимемся".

4 декабря:

  • День ракетных и артиллерийных сил в Украине;
  • Международный день банков;
  • Всемирный день охраны дикой природы;
  • Международный день гепарда;
  • День объятий;
  • День Список Санта Клауса;
  • День печенья;
  • День Каберне Фран;
  • День кубиков;
  • Коричневый день обуви.

 

Когда День ракетных и артиллерийных сил в Украине
Украинские военные на передовой. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

5 декабря:

  • День почвоведа в Украине;
  • День работников статистики в Украине;
  • Всемирный день почв;
  • Международный день волонтеров;
  • Международный день ниндзя.

6 декабря:

  • День Вооруженных Сил Украины;
  • День Святого Николая;
  • Международный фестиваль свитеров;
  • День "Перчатки на дереве";
  • День пиццы;
  • День микроволновки.

 

Когда День Вооруженных Сил Украины 2024 года
День Вооруженных сил Украины. Фото: ppu.gov.ua

7 декабря:

  • Всемирный день украинского платка;
  • Международный день гражданской авиации;
  • День местного самоуправления;
  • День написания писем;
  • День сахарной ваты;
  • День "Пальто и игрушки для детей";
  • День свечи.

 

Когда Всемирный день украинского платка
Девушка в украинском платке. Фото: freepik.com

8 декабря:

  • День благотворительности в Украине (ежегодно во второе воскресенье декабря);
  • Всемирный день зажженных свечей;
  • Всемирный день хорового пения;
  • День сала;
  • День Брауни;
  • День путешественника во времени.

9 декабря:

  • Международный день памяти жертв преступлений геноцида;
  • Международный день борьбы с коррупцией;
  • Международный день ветеринарной медицины;
  • Всемирный день техно-музыки;
  • День рождественской открытки;
  • День ламы.

10 декабря:

  • Международный день защиты прав животных;
  • День прав человека;
  • Всемирный день футбола;
  • День пива Lager;
  • День десятичной системы Дьюи;
  • День Нобеля.

11 декабря:

  • Всемирный день больного бронхиальной астмой;
  • международный день танго;
  • Международный День Гор;
  • День праздничной еды для нуждающихся животных;
  • День приложений;
  • День калейдоскопа.

12 декабря:

  • День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
  • День работников розничной торговли;
  • Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения;
  • Международный день нейтралитета;
  • Международный день проверки звука;
  • Праздник невысказанных мнений;
  • Международный день хэви-металла;
  • День пуансетии.

 

Когда День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
День Сухопутных войск ВСУ. Фото: tmr.gov.ua

13 декабря:

  • Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
  • Международный день скрипки;
  • День лошади;
  • День какао;
  • Рождественский свитер день.

14 декабря:

  • День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);
  • Всемирный день обезьян;
  • День "Больше хорошего сегодня";
  • День жареных каштанов.

 

Когда День ликвидатора 2024 года
День ликвидатора. Фото: google.com

15 декабря:

  • День работников суда Украины;
  • День ношения жемчуга;
  • День чая (неофициальный праздник).

17 декабря:

  • День работника государственной исполнительной службы Украины;
  • Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости;
  • День кленового сиропа.

18 декабря:

  • День военной контрразведки Службы безопасности Украины;
  • Международный день мигрантов;
  • Международный день арабского.

 

Когда День военной контрразведки Службы безопасности Украины
Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

19 декабря:

  • День адвокатуры;
  • Международный день помощи бедным;
  • День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций;
  • День вечнозеленого дерева;
  • День овсяных кексов;
  • День твердых конфет.

20 декабря:

  • День чествования пенсионеров и ветеранов МВД;
  • Международный день солидарности;
  • Международный день солидарности людей;
  • День безобразного свитера;
  • День сангрии.

21 декабря:

  • День зимнего солнцестояния;
  • Всемирный день баскетбола;
  • Всемирный день сноуборда;
  • Всемирный день оргазма;
  • День краткого рассказа;
  • Голубое Рождество;
  • День рождения кроссворда;
  • День арманьяка;
  • День фонарика;
  • День жареных креветок.

 

Когда День зимнего солнцестояния 2024 года
День зимнего солнцестояния. Фото: pixabay.com

22 декабря:

  • День работников дипломатической службы Украины;
  • День энергетика;
  • День невысокого человека;
  • День финикового орехового хлеба.

23 декабря:

  • День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней;
  • Праздник человеческого света;
  • День рождественского киномарафона.

 

День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней
Военные оперативный контроль всех уровней. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

24 декабря:

  • Сочельник;
  • День гологаль-моголь;
  • День работников архивных учреждений Украины;
  • День покупателя в последнюю минуту.

 

Когда Сочельник
Кутья на Сочельник. Фото: depositphotos.com

25 декабря:

  • Рождество Христово;
  • День тыквенного пирога.

 

Когда Рождество Христово
Семья отмечает Рождество. Фото: depositphotos.com

26 декабря:

  • Международный день крупье;
  • День "Письмо благодарения";
  • День подарков;
  • День конфеты тростника.

27 декабря:

  • День контрразведки СБУ;
  • Международный день готовности к эпидемиям;
  • День фруктового торта;
  • День вырезания снежинок.

28 декабря:

  • Международный день кино;
  • День короткометражного кино;
  • День календаря;
  • День загрузок;
  • День игры в карты;
  • День шоколадных конфет.

29 декабря:

  • День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных сил;
  • Международный день виолончели;
  • Международный день еврейской книги;
  • День Тик-Да;
  • День незавершенных дел.

30 декабря:

  • День глобального планирования;
  • День бекона;
  • День соды.

31 декабря:

  • Щедрый вечер, или Маланка;
  • Встреча Нового года;
  • День шампанского;
  • День принятия решения;
  • Медитация ради мира по всему миру.

 

Празднование Нового года
Празднование нового года. Фото: istockphoto.com

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на декабрь 2024 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.

праздники ВСУ выходные Новый год декабрь календарь

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