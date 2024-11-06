6 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Улыбающаяся девушка держит осенние листья. Фото: freepik.com

Сегодня, 6 ноября, киевляне вместе со всей Украиной вспоминают важное событие — освобождение Киева от нацистских оккупантов 1943 года во время Второй мировой войны. Также в этот день мы вместе с миром отмечаем Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Верующие чествуют святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского и преподобного Луку Киево-Печерского. До Нового года осталось 55 дней.

Новини.LIVE рассказывает вам о важнейших событиях, которые ожидают нас 6 ноября, чем этот день такой особенный, какие его традиции и запреты.

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Какой сегодня, 6 ноября, день в Украине и мире

6 ноября — день, насыщенный разнообразными праздниками, как в Украине, так и в мире. Это не только возможность вспомнить важные исторические события, но и повод задуматься о современных экологических проблемах и вызовах. Узнайте, какие значимые события чествуют сегодня и как это может повлиять на нашу жизнь.

Какие праздники отмечают 6 ноября:

День освобождения Киева . В этот день чтят освобождение Киева от нацистских оккупантов в 1943 году, что стало символом несокрушимости и независимости столицы. Украинцы вспоминают героизм и самопожертвование тех, кто боролся за свободу.

. В этот день чтят освобождение Киева от нацистских оккупантов в 1943 году, что стало символом несокрушимости и независимости столицы. Украинцы вспоминают героизм и самопожертвование тех, кто боролся за свободу. Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов . Установленный ООН, этот день подчеркивает важность защиты природы даже в периоды конфликтов. Он напоминает об экологических последствиях войн и поддерживает мирные инициативы по сохранению природных ресурсов.

. Установленный ООН, этот день подчеркивает важность защиты природы даже в периоды конфликтов. Он напоминает об экологических последствиях войн и поддерживает мирные инициативы по сохранению природных ресурсов. Всемирный день бумаги . Праздник обращает внимание на важность бумаги в повседневной жизни и важность ответственного отношения к использованию лесных ресурсов, что способствует сохранению экологии и борьбе с изменением климата.

. Праздник обращает внимание на важность бумаги в повседневной жизни и важность ответственного отношения к использованию лесных ресурсов, что способствует сохранению экологии и борьбе с изменением климата. День осведомленности о стрессе . Этот день напоминает о необходимости обсуждать влияние стресса на здоровье и психику, предлагая пути управления стрессом и поддержания психического здоровья.

. Этот день напоминает о необходимости обсуждать влияние стресса на здоровье и психику, предлагая пути управления стрессом и поддержания психического здоровья. День ориентировки без компаса. Интересный праздник, поощряющий развитие навыков ориентации в природе, используя только природные ориентиры — солнце, звезды и ландшафт.

Киевляне расчищают развалины города. Источник: ru.slovoidilo.ua

Какой сегодня, 6 ноября, церковный праздник

Православный праздник 6 ноября по новому календарю — день памяти Павла, исповедника, патриарха Константинопольского и преподобного Луки Киево-Печерского.

Патриарх Павел жил в IV веке и известен своей верностью христианству в условиях религиозных преследований. После избрания патриархом он активно боролся за веру, несмотря на изгнание и преследование со стороны противостоящих православию ариан. Святителя неоднократно отстраняли от кафедры, но он возвращался благодаря поддержке западного императора. В 350 году арианы убили Павла во время службы в Армении, но его память продолжает жить среди верующих.

В 381 году царь Феодосий Великий перенес мощи Павла в Константинополь. Там они находились долгое время, а в 1326 году были перенесены в Венецию.

Лука Киево-Печерский был экономом в Киево-Печерской лавре в XIII веке. Больше о его жизни ничего не известно. Мощи святого покоятся в Ближних пещерах лавры.

Верующую в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать 6 ноября — главные запреты дня

В праздник 6 ноября церковь призывает избегать брани, клеветы, осуждения, зависти и алчности. Также важно отказаться от лени и не игнорировать просьбы о помощи, если кто-либо обращается с потребностью.

По народным приметам в этот день нельзя:

давать или брать деньги взаймы;

совершать большие покупки;

отправляться в далекие путешествия;

вспоминать усопших с осуждением или говорить об их грехах;

выносить из дома мусор;

обдумывать планы мести или плохо думать о других — это может отрицательно сказаться на здоровье.

Также женщинам в этот день следует отказаться от тяжелого труда.

Верующие ставят свечи в церкви. Фото: google.com

Народные приметы и традиции на 6 ноября

В народном календаре 6 ноября — Павлов день, Павел Ледостав. Считается, что с этого дня реки и озера покрываются первым льдом, а наши предки верили, что святой Павел сам спускается на землю для этого. На рыбалку не ходили, а занимались домашней работой.

Также наши предки верили в следующие приметы:

Если 6 ноября окна покрылись инеем, теплой погоды не стоит ожидать до самой весны.

Если реки еще не покрылись льдом, зима придет поздно.

Если в этот день дует сильный ветер, ждите сильных морозов.

Если выпал первый снег, к снежной зиме.

Если птички сидят на ветках, ждите мороз и ветер.

Если вороны собрались в стаи, пойдет снег.

Если голуби воркуют, к теплу.

Голубь на дереве. Фото: depositphotos.com

Кто празднует День ангела 6 ноября и как назвать ребенка

С этим особым днем сегодня поздравляют женщин с именем:

Нина;

Клавдия;

Александра;

Серафима.

Также День ангела празднуют мужчины с именами:

Анатолий;

Николай;

Виктор;

Константин;

Павел;

Герман;

Гаврила;

Василий;

Никита;

Арсен.

Также предлагаем красивые открытки и поздравления для тех, кто сегодня, 6 ноября, празднует День ангела.

Напомним, мы писали, какие важные церковные даты будут отмечать украинцы в ноябре 2024 года по новому церковному календарю праздников.