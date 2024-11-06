6 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 6 ноября, праздник — все о дате и традициях дня
Сегодня, 6 ноября, киевляне вместе со всей Украиной вспоминают важное событие — освобождение Киева от нацистских оккупантов 1943 года во время Второй мировой войны. Также в этот день мы вместе с миром отмечаем Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Верующие чествуют святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского и преподобного Луку Киево-Печерского. До Нового года осталось 55 дней.
Новини.LIVE рассказывает вам о важнейших событиях, которые ожидают нас 6 ноября, чем этот день такой особенный, какие его традиции и запреты.
Какой сегодня, 6 ноября, день в Украине и мире
6 ноября — день, насыщенный разнообразными праздниками, как в Украине, так и в мире. Это не только возможность вспомнить важные исторические события, но и повод задуматься о современных экологических проблемах и вызовах. Узнайте, какие значимые события чествуют сегодня и как это может повлиять на нашу жизнь.
Какие праздники отмечают 6 ноября:
- День освобождения Киева. В этот день чтят освобождение Киева от нацистских оккупантов в 1943 году, что стало символом несокрушимости и независимости столицы. Украинцы вспоминают героизм и самопожертвование тех, кто боролся за свободу.
- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Установленный ООН, этот день подчеркивает важность защиты природы даже в периоды конфликтов. Он напоминает об экологических последствиях войн и поддерживает мирные инициативы по сохранению природных ресурсов.
- Всемирный день бумаги. Праздник обращает внимание на важность бумаги в повседневной жизни и важность ответственного отношения к использованию лесных ресурсов, что способствует сохранению экологии и борьбе с изменением климата.
- День осведомленности о стрессе. Этот день напоминает о необходимости обсуждать влияние стресса на здоровье и психику, предлагая пути управления стрессом и поддержания психического здоровья.
- День ориентировки без компаса. Интересный праздник, поощряющий развитие навыков ориентации в природе, используя только природные ориентиры — солнце, звезды и ландшафт.
Какой сегодня, 6 ноября, церковный праздник
Православный праздник 6 ноября по новому календарю — день памяти Павла, исповедника, патриарха Константинопольского и преподобного Луки Киево-Печерского.
Патриарх Павел жил в IV веке и известен своей верностью христианству в условиях религиозных преследований. После избрания патриархом он активно боролся за веру, несмотря на изгнание и преследование со стороны противостоящих православию ариан. Святителя неоднократно отстраняли от кафедры, но он возвращался благодаря поддержке западного императора. В 350 году арианы убили Павла во время службы в Армении, но его память продолжает жить среди верующих.
В 381 году царь Феодосий Великий перенес мощи Павла в Константинополь. Там они находились долгое время, а в 1326 году были перенесены в Венецию.
Лука Киево-Печерский был экономом в Киево-Печерской лавре в XIII веке. Больше о его жизни ничего не известно. Мощи святого покоятся в Ближних пещерах лавры.
Что нельзя делать 6 ноября — главные запреты дня
В праздник 6 ноября церковь призывает избегать брани, клеветы, осуждения, зависти и алчности. Также важно отказаться от лени и не игнорировать просьбы о помощи, если кто-либо обращается с потребностью.
По народным приметам в этот день нельзя:
- давать или брать деньги взаймы;
- совершать большие покупки;
- отправляться в далекие путешествия;
- вспоминать усопших с осуждением или говорить об их грехах;
- выносить из дома мусор;
- обдумывать планы мести или плохо думать о других — это может отрицательно сказаться на здоровье.
Также женщинам в этот день следует отказаться от тяжелого труда.
Народные приметы и традиции на 6 ноября
В народном календаре 6 ноября — Павлов день, Павел Ледостав. Считается, что с этого дня реки и озера покрываются первым льдом, а наши предки верили, что святой Павел сам спускается на землю для этого. На рыбалку не ходили, а занимались домашней работой.
Также наши предки верили в следующие приметы:
- Если 6 ноября окна покрылись инеем, теплой погоды не стоит ожидать до самой весны.
- Если реки еще не покрылись льдом, зима придет поздно.
- Если в этот день дует сильный ветер, ждите сильных морозов.
- Если выпал первый снег, к снежной зиме.
- Если птички сидят на ветках, ждите мороз и ветер.
- Если вороны собрались в стаи, пойдет снег.
- Если голуби воркуют, к теплу.
Кто празднует День ангела 6 ноября и как назвать ребенка
С этим особым днем сегодня поздравляют женщин с именем:
- Нина;
- Клавдия;
- Александра;
- Серафима.
Также День ангела празднуют мужчины с именами:
- Анатолий;
- Николай;
- Виктор;
- Константин;
- Павел;
- Герман;
- Гаврила;
- Василий;
- Никита;
- Арсен.
Также предлагаем красивые открытки и поздравления для тех, кто сегодня, 6 ноября, празднует День ангела.
Напомним, мы писали, какие важные церковные даты будут отмечать украинцы в ноябре 2024 года по новому церковному календарю праздников.
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