Как вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками — креативные идеи и фонарик Джека

Создание фонарика Джека на Хэллоуин. Коллаж: Новини.LIVE

Вырезка тыквы на Хэллоуин — это одна из самых увлекательных традиций праздника, которая заинтересует как детей, так и взрослых. Ведь создание фонарика Джека своими руками не только придает мистическую атмосферу и особое настроение, но и превращает обычную тыкву в настоящее произведение искусства.

Новини.LIVE расскажет, как правильно подготовить тыкву, какие инструменты использовать и поделится полезными советами и интересными идеями создания идеального фонарика на Хэллоуин. Узнайте все секреты этого процесса и сделайте праздничный вечер Хэллоуина незабываемым!

Читайте также:

Что такое фонарик Джека — мистическая Хэллоуинская легенда

Фонарик Джека — это традиционный символ Хэллоуина, который изготовляют из тыквы, вырезая в нем лицо и вставляя внутрь свечу.

Легенда о фонарике Джека происходит из ирландского фольклора. Согласно ей, хитрый кузнец Джек обманул самого дьявола, и после смерти ни небо, ни ад не приняли его душу.

Потому Джек вынужден был вечно бродить по миру с адской свечой, освещающей ему путь. Чтобы свеча не погасла от ветра, он поместил ее в пустую репу.

Так и возникла традиция вырезать фонарики. В древности считалось, что они помогают оградить дом от темных сил. Однако со временем репу заменили яркой тыквой.

Жуткий фонарик Джека. Фото: deviantart.com

Как вырезать тыкву на Хэллоуин — пошаговая инструкция для создания идеального фонарика Джека

Вырезать тыкву на Хэллоуин может каждый, а чтобы праздничный декор получился очень красивый и оригинальный, следует знать некоторые приемы и секреты.

Если вы хотите сделать свой фонарик Джека идеальным, важно придерживаться нескольких простых, но важных шагов:

1. Выбор правильной тыквы

Лучше выбирать тыквы среднего или большого размера, ведь с ними легче работать, особенно если вы новичок.

Она должна быть ровной, без значительных повреждений и пятен. Гладкая поверхность облегчит процесс нанесения рисунка, вырезания и придаст аккуратность вашей работе.

Для долговечности вашего натурального декора выбирайте спелые тыквы с жесткой кожурой, но ни в коем случае не перезревшие.

Тыква на Хэллоуин. Фото: freepik.com

2. Подготовка тыквы к вырезанию

Обязательно промойте тыкву под проточной водой, можно даже с мылом. Затем протрите овощ досуха. На чистой поверхности от грязи будет легко и безопасно рисовать и дальше вырезать.

3. Открытие тыквы

Острым ножом осторожно срежьте верхушку тыквы, создавая крышку. В дальнейшем она может пригодиться для фонарика.

Мужчина создает декор на Хэллоуин. Фото: shutterstock.com

Используйте ложку или любой удобный инструмент для очищения внутренней части тыквы от семян и мякоти.

Подготовка тыквы к вырезанию на Хэллоуин. Фото: google.com

4. Вырезание лица фонарика Джека

Здесь важно проявить творческий подход, но и соблюдать определенные правила безопасности.

Лучше всего нарисовать то, что вы планируете вырезать. Хорошо рисует по тыкве маркер, фломастер или ручка. Чтобы следы не были так видны, можно использовать обычный карандаш.

Используйте острый нож с тонким лезвием для вырезания намеченных контуров. Работайте с осторожностью, чтобы избежать повреждения тыквы или травм.

Для мельчайших деталей можно использовать шило, нож для фруктов, кулинарный нож для карвинга.

Семья вырезает фонарик Джека. Фото: depositphotos.com

5. Освещение фонарика Джека

Свет внутри тыквы придает ему особый мистический вид. Используйте свечу, фонарик или специальные LED-лампы для освещения.

Важно: если вы используете свечу, не забудьте сделать отверстия в крышке для выхода тепла.

Тыква на праздник Хэллоуин. Фото: freepik.com

6. Уход за фонариком Джека

Чтобы ваш тыквенный фонарик продержался дольше, следует следовать нескольким советам:

нанесите тонкий слой вазелина или воска для защиты тыквы от быстрой порчи;

не держите фонарик на открытом солнце или в очень теплых местах, чтобы избежать быстрого высыхания или гниения.

7. Идеи

Вырезание тыквы на Хэллоуин — это не только традиция, но и возможность творчески подготовиться к празднику. На сегодня существует множество идей лиц и эскизов, которые можно вырезать на тыкве. Это не обязательно может быть страшное лицо, вырезать можно котика, привидения, франкенштейна, ведьму и т.д.

Ну и конечно, не забывайте получать от этого процесса удовольствие и хорошее настроение!

Тыква на праздник Хэллоуин. Фото: freepik.com

Тыква на праздник Хэллоуин. Фото: freepik.com

Тыква на праздник Хэллоуин. Фото: freepik.com

Тыква на праздник Хэллоуин. Фото: freepik.com

Тыква на праздник Хэллоуин. Фото: maniacpumpkincarvers.com

Тыква на праздник Хэллоуин. Фото: pixabay.com

Следуя этим простым правилам, вы сможете создать уникальный фонарик Джека, который украсит ваш дом и добавит праздничной атмосферы на Хэллоуин.

Напомним, ранее мы писали, когда мы будем отмечать Хэллоуин в 2024 году и какие традиции празднования существуют в Украине и мире.

Также предлагаем узнать, когда отметим Новый год и какое животное станет символом 2025 года.