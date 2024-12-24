Колядки на Рождество 2024 для взрослых — смешные и шутливые стихи на праздник 25 декабря

Украинцы во Львове отмечают Рождество. Фото: zbruc.eu

Рождество Христово — один из самых любимых праздников в Украине, который объединяет семьи и наполняет дома теплом и радостью. Неотъемлемой частью празднования является колядование — давняя традиция, передающаяся из поколения в поколение. Колядки, особенно шутливые, придают празднику веселья и создают неповторимую атмосферу.

Новини.LIVE собрали для Вас подборку веселых и шутливых колядок для взрослых на Рождество 2024, которые станут отличным дополнением к празднику.

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Шутливые колядки всегда были популярны среди украинцев, ведь они добавляют юмор и развлечения к празднованию. Такие колядки часто содержат забавные пожелания и шутки, поднимающие настроение всем присутствующим.

Если вы планируете посетить друзей или родственников на Рождество, короткие веселые колядки и стихи станут прекрасным способом поздравить хозяев дома и развеселить всю компанию. Они легкие для запоминания и исполнения.

Украинцы во Львове отмечают Рождество. Фото: zbruc.eu

Короткие шутливые колядки для тех, кто собирается в гости:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Ми прийшли колядувати,

Ви готуйтесь наливати —

Приготуйте ви вино,

Щоб рікой воно текло.

***

Колядую, колядую,

Смак горілки носом чую,

Наливайте по сто грам,

Буде добре Вам і нам.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Дайте тітко похмелиться,

Сала, м'яса, ковбаси

Та двадцятку на труси!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А пісна не така,

Дай, діду, п'ятака.

А ти, бабо, гривню,

Бо всю воду вип'ю!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

Сало велике,

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добрий вечір!

***

Коляд-коляд-колядець,

А я хлопець-молодець

Я прийшов до вас додому

У ці царськії хороми.

Я ходив, колядував,

Усе думав та гадав,

Чи дадуть мені грошину

Хоч маленьку копійчину,

Чи дадуть мені цукерку,

Ну або ще щось смачненьке…

Файну колядку знаю я

Ось моя вся коляда.

***

Добрий вечір, господарю!

Винось нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винось сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали —

Колядників пригощали!

Украинки колядуют на Рождество. Фото: apostrophe.ua

Рождество — это время, когда хочется дарить тепло и радость. Однако часто наши близкие, родные и друзья находятся далеко. Красивые и веселые колядки, отправленные в сообщениях, станут отличным способом передать праздничное настроение.

Красивые и веселые колядки, которые можно отправить сообщением, чтобы поздравить с Рождеством:

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх — колискою,

Щоб кожна жона цвіла, як весна,

А кожен чоловік аби жив до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорі.

З Різдвом Христовим!

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Нехай різдвяні пряники

Самі знаходять вас!

Най пампушки нагадують

Про цей святковий час!

А друзі із родиною

Потішать вас разом!

Радійте з Україною!

Вітайте всіх з Різдвом!

***

Нехай кутя Вам буде з медом й маком,

Веселою хай буде коляда!

І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,

Нехай розквітне сила молода!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

***

Із Різдвом Христовим

Ми щиро вітаєм!

Щастя й здоров’я

Ми усім бажаєм!

Нехай віра в серці

Кожного засяє,

Матір Божа з неба

Усіх привітає!

***

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

**

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

***

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

***

Хай джазовий настрій зимових свят

До вас прилетить на крилах коляд!

Хай спокій, як кіт білий, ляже до ніг

Дивитись, як тихо падає сніг!

Адже на Різдво ви так довго чекали —

Побути в теплі зі своїми думками!

Ранее мы делились праздничной подборкой классических и старинных колядок, которые развеселят и подарят особое настроение на Рождество. В этой статье вы найдете видео.

Напомним, мы публиковали подборку коротких, простых, веселых и старинных колядок для детей всех возрастов.

Также мы рассказывали, как в Украине появилась традиция колядовать, что она значит и как правильно исполнять колядки.