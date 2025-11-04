Гороскоп на 4 ноября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 4 ноября, на небе царит растущая Луна в знаке Тельца, которая несет стабильность, стремление к спокойствию и комфорту. Этот вторник дарит возможность отдохнуть, восстановить силы и навести порядок в делах. Но 15-е лунные сутки требуют особого внимания — астрологи предупреждают знаки Зодиака, что день может быть полон соблазнов и внутренних противоречий. Чтобы избежать недоразумений, важно оставаться спокойными, не поддаваться на провокации и не выяснять отношения.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот вторник, 4 ноября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день научит вас терпению. Если не будете спешить, получите больше, чем ожидаете. Астрологи советуют не спорить — даже пустяковый конфликт может затянуться надолго.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы будете чувствовать себя в своей стихии: стабильность, уют и уверенность в будущем. Сегодня стоит заняться домашними делами или делами, приносящими ощущение контроля.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Может появиться желание спорить, но этого лучше избегать. День благоприятен для разговоров в спокойном тоне, а вот принимать серьезные решения пока не время.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вторник принесет эмоциональную разгрузку. Вы сможете найти гармонию и спокойствие в привычных вещах — приготовлении пищи, прогулке, общении с близкими. Не перегружайте себя работой.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы почувствуете, что вам сложно сдерживать эмоции. Астрологи советуют сегодня не начинать споров и не давить на других — лучше отпустите ситуацию, и все уладится само собой.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня хорошо навести порядок — и дома, и в мыслях. Отложите крупные проекты, а займитесь тем, что приносит порядок и удовольствие. Вечер — идеален для отдыха без гаджетов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Звезды советуют сосредоточиться на стабильности. Это не день для экспериментов или резких изменений. Если хотите мира в отношениях — не провоцируйте.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете столкнуться с внутренним сопротивлением или чужими манипуляциями. Не позволяйте эмоциям управлять вами — холодный разум сегодня станет вашим главным союзником.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будет казаться, что вокруг все замедлилось, но именно это поможет вам увидеть главное. Вторник — время спокойного анализа и планирования, а не активных действий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День способствует стабильности и сосредоточенности. Если вас пытаются вывести из равновесия — не реагируйте. Займитесь практическими задачами, и увидите результат уже вечером.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Может быть ощущение усталости или апатии. Астрологи советуют позволить себе небольшую паузу — послушайте музыку, приготовьте любимое блюдо, проведите вечер в тишине.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Интуиция сегодня особенно сильна — доверяйте своим ощущениям. Не игнорируйте знаки, которые подает Вселенная: они могут указать путь к нужным изменениям.

