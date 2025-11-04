Відео
Україна
Головна Свята Гороскоп на 4 листопада: Ракам — спокій, Рибам — сильна інтуїція

Гороскоп на 4 листопада: Ракам — спокій, Рибам — сильна інтуїція

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 04:02
Оновлено: 00:11
Гороскоп на 4 листопада 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 листопада, на небі панує Місяць, що росте, у знаку Тельця, який несе стабільність, прагнення до спокою та комфорту. Цей вівторок дарує нагоду перепочити, відновити сили й навести лад у справах. Але 15-та місячна доба вимагає особливої уваги — астрологи попереджають знаки Зодіаку, що день може бути сповнений спокус і внутрішніх протиріч. Щоб уникнути непорозумінь, важливо залишатися спокійними, не піддаватися на провокації та не з'ясовувати стосунки.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 4 листопада.

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Цей день навчить вас терпінню. Якщо не будете поспішати, отримаєте більше, ніж очікуєте. Астрологи радять не сперечатися — навіть дріб'язковий конфлікт може затягнутися надовго.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви почуватиметеся у своїй стихії: стабільність, затишок і впевненість у майбутньому. Сьогодні варто зайнятися домашніми справами або справами, що приносять відчуття контролю.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Може з'явитися бажання сперечатися, але цього краще уникати. День сприятливий для розмов у спокійному тоні, а от ухвалювати серйозні рішення поки не час.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вівторок принесе емоційне розвантаження. Ви зможете знайти гармонію та спокій у звичних речах — приготуванні їжі, прогулянці, спілкуванні з близькими. Не перевантажуйте себе роботою.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви відчуєте, що вам складно стримувати емоції. Астрологи радять сьогодні не починати суперечок і не тиснути на інших — краще відпустіть ситуацію, і все владнається само собою.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні добре навести лад — і вдома, і в думках. Відкладіть великі проєкти, а займіться тим, що приносить порядок і задоволення. Вечір — ідеальний для відпочинку без гаджетів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Зірки радять зосередитися на стабільності. Це не день для експериментів чи різких змін. Якщо хочете миру у стосунках — не провокуйте.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви можете зіткнутися з внутрішнім опором чи чужими маніпуляціями. Не дозволяйте емоціям керувати вами — холодний розум сьогодні стане вашим головним союзником.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Здаватиметься, що навколо все сповільнилося, але саме це допоможе вам побачити головне. Вівторок — час спокійного аналізу й планування, а не активних дій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День сприяє стабільності та зосередженості. Якщо вас намагаються вивести з рівноваги — не реагуйте. Займіться практичними завданнями, і побачите результат уже ввечері.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Може бути відчуття втоми або апатії. Астрологи радять дозволити собі невелику паузу — слухайте музику, приготуйте улюблену страву, проведіть вечір у тиші.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Інтуїція сьогодні особливо сильна — довіряйте своїм відчуттям. Не ігноруйте знаки, які подає Всесвіт: вони можуть вказати шлях до потрібних змін.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 4 листопада
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
