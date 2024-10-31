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Гороскоп на 31 октября: Овнам — встречи, Рыбам — отдых

31 октября 2024 00:05
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сегодня, 31 октября, 2024 для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов на Хэллоуин
Гороскоп для всех знаков зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 31 октября — 29 лунный день. Луна сначала будет находиться в знаке Весы, но к вечеру "за рулем" окажется Скорпион. Этот день будет иметь непростую энергетику для всех знаков Зодиака. Есть риск почувствовать депрессивное состояние, попасть в ситуации, связанные с обманом, возможно снижение общего жизненного тонуса и обострение хронических недугов. Рекомендуется сосредоточиться на выполнении важнейших дел, оставляя негативные мысли позади.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 31 октября, когда весь мир отмечает праздник Хэллоуин.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнов ждет день полон приятных встреч и развлечений, которые подарят легкость и хорошее настроение. Звезды советуют сохранять на работе хладнокровие, обдумывать свои слова и действия, ведь это вам пойдет на пользу. Обещайте только то, что выполните.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Овен
Знак зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Достижения прошлых дел принесут уверенность в себе, не исключен финансовый успех. Новые знакомства через друзей откроют перспективы, а в романтической сфере чувства приобретут особую свежесть, как первые весенние цветы. Тельцы в отношениях сегодня получат тепло и уют.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака заботиться сегодня не только об умственном развитии, но и о физическом здоровье — это основа успеха. Избегайте лишних затрат и будьте осторожны в финансовых схемах. Диалог с партнером поможет улучшить отношения. Возможен приятный сюрприз от особого друга. Если планируете поездки, осторожно относитесь к своим вещам.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 31 октября обещает Ракам отличное самочувствие. Однако астрологи рекомендуют ограничить расходы и покупать только необходимое. Гармония в отношениях с партнером принесет мир и покой в доме. Возможны неожиданные визиты родственников, нуждающихся в вашем внимании. Воздействие посторонних лиц может вызвать недоразумения в вашей семейной жизни, поэтому будьте осторожны с доверием.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Рак
Знак зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам следует чаще делать перерывы между работой и не стоит ложиться спать слишком поздно. Это ведь все может сказаться на физическом и психическом здоровье. Споры с близкими из-за денег могут несколько напрячь атмосферу, но конструктивный диалог поможет.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Лев
Знак зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Звезды советуют Девам позаботиться о здоровье — позитивный настрой станет лучшей профилактикой болезней. Сегодня возможно добиться финансового роста благодаря полезным советам от близких людей. Любимый человек может не открывать своих чувств, что огорчит вас. Однако на работе возможен приятный прорыв, если шагнете навстречу тем, кто вам не всегда симпатизировал.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Дева
Знак зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп на 31 октября советует Весам начать этот день с легких физических упражнений, чтобы чувствовать себя лучше. Новые предложения могут казаться привлекательными, но поспешных решений не следует принимать. Сегодня звезды способствуют обновлению старых контактов и знакомств. Свободное время можно провести за просмотром сериала или приятной беседой с любимым человеком.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Утренние упражнения принесут бодрость и заряд энергии. Скорпионам-бизнесменам следует избегать рискованных решений сегодня, особенно связанных с зарубежными партнерами. На личном фронте звезды обещают чувство нежности и понимания. Партнер подарит вам незабываемые романтические моменты, а поддержка родных только придаст сил.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Самочувствие Стрельцов сегодня на высоте. Домашние дела, давно накопившиеся, могут занять немало времени, но именно они помогут вам укрепить отношения с близкими. Новые проекты следует отложить, но встреча с людьми, опытными в вашей сфере, может стать ключевой.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака отнестись с заботой к своей жизни, ведь это настоящая ценность. Сегодня вам понадобится время для себя — уделите его саморазвитию. В отношениях с партнером могут появиться определенные недоразумения, поэтому не стесняйтесь обсудить важные вопросы.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Верность вашему партнеру подарит ощущение счастья. Любовь будет управлять сердцем и мыслями. В этот четверг, 31 октября, возможно обострение хронических заболеваний, поэтому будьте осторожны. В компании вы окажетесь в центре внимания. Избегайте сплетен, поскольку это потратит ваше драгоценное время и испортит настроение.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваше внутреннее спокойствие и спокойный график подарят время на отдых. Новые источники прибыли обещают финансовый рост. Если вы планируете встречу с друзьями, это принесет заряд положительных эмоций. Успех в любви принесут в этот четверг звезды — партнер порадует незабываемыми моментами.

 

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее астрологи предостерегали, каким знакам Зодиака не повезет в 2025 году.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака разбогатеют в 2025 году.

Также предлагаем почитать точный прогноз на Новый 2025 год для каждого знака по восточному календарю.

Астрология прогнозы советы знаки Зодиака гороскоп 31 октября

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10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

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