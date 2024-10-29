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Для яких знаків Зодіаку 2025 рік буде нещасливим

29 жовтня 2024 11:15
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку не пощастить у 2025 році — гороскоп
Засмучена жінка, яка сидить за робочим столом. Фото: Gordon Legal
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Наступний рік стане для представників деяких знаків зодіакального кола не найщасливішим. Астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку в 2025 році не пощастить більше за усіх і що їм краще робити, щоб не погіршити ситуацію.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Діва

У житті представників цього зодіакального знаку відбудуться радикальні зміни, з’являться стресові моменти і певна нестабільність. Щоразу, коли люди під цим знаком Зодіаку захочуть змінити своє життя, їм краще добре про це подумати, щоб не зіпсувати все. Річ у тому, що необдумані вчинки можуть нашкодити Дівам.

Астрологи рекомендують цьому знаку бути особливо обережним в особистому житті, адже швидкі романи наступного року можуть завдати шкоди Дівам. Не пощастить цьому знаку також і зі здоров’ям, тому краще звернутися до лікарів, щойно самопочуття погіршиться.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Терези 

Наступного року на шляху Терезів з’являться випробування у вигляді поїздок, пригод або неочікуваних знайомств. Така швидка зміна подій може погіршити загальний стан здоров’я, їхні стосунки на роботі та вдома. Якщо Терези поринуть у випадковий роман, їхнє особисте життя опиниться під ризиком. 

До того ж, люди під цим знаком Зодіаку можуть програти велику суму грошей і зіпсувати своє здоров’я. Тому краще не робити необдуманих вчинків.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

Для людей під цим знаком наступний рік також буде доволі непростим, але астрологи рекомендують навчитися балансувати відпочинок і навантаження. Крім того, важливо не підпускати до себе негативних людей, не потрапляти в стресові ситуації та не перенавантажуватися.

Астрологи рекомендують Водоліям берегти своє здоров’я наступного року, не виконувати надмірну роботу і не квапити події у стосунках з коханими людьми.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку створять міцну сім’ю у 2025 році. 

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Астрологія прогнози 2025 рік знаки Зодіаку гороскоп

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