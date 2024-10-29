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Для каких знаков Зодиака 2025 год будет несчастливым

29 октября 2024 11:15
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака не повезет в 2025 году — гороскоп
Расстроенная женщина, сидящая за рабочим столом. Фото: Gordon Legal
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Следующий год станет для представителей некоторых знаков зодиакального круга не самым счастливым. Астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака в 2025 году не повезет больше всех и что им лучше делать, чтобы не усугубить ситуацию.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Дева

В жизни представителей этого зодиакального знака произойдут радикальные изменения, появятся стрессовые моменты и определенная нестабильность. Каждый раз, когда люди под этим знаком Зодиака захотят изменить свою жизнь, им лучше об этом подумать, чтобы не испортить все. Дело в том, что необдуманные поступки могут навредить Девам.

Астрологи рекомендуют этому знаку быть особенно осторожным в личной жизни, ведь быстрые романы в следующем году могут нанести вред Девам. Не повезет этому знаку также и со здоровьем, поэтому лучше обратиться к врачам, как только самочувствие ухудшится.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

В следующем году на пути Весов появятся испытания в виде поездок, приключений или неожиданных знакомств. Такая быстрая смена событий может ухудшить общее состояние здоровья, их отношения на работе и дома. Если Весы погрузятся в случайный роман, их личная жизнь окажется под риском.

К тому же, люди под этим знаком Зодиака могут проиграть большую сумму денег и испортить свое здоровье. Поэтому лучше не совершать необдуманных поступков.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

Для людей под этим знаком следующий год также будет достаточно непростым, но астрологи рекомендуют научиться балансировать отдых и нагрузку. Кроме того, важно не подпускать к себе негативных людей, не попадать в стрессовые ситуации и не перегружаться.

Астрологи рекомендуют Водолеям беречь свое здоровье в следующем году, не выполнять чрезмерную работу и не торопить события в отношениях с любимыми людьми.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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