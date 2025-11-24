Гороскоп на 24 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Сегодня, 24 ноября, карты Таро предвещают день, когда важно сосредоточиться на собственных ощущениях и не бояться показать себя настоящим. Одни знаки Зодиака ждет долгожданное прояснение ситуаций, которые давно держали в напряжении, других — важные внутренние открытия, которые помогут переосмыслить отношения, планы или собственные желания.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 24 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Мечей" (перевернутая)

Сегодня стоит остерегаться поспешных решений. Признайте свои страхи и осторожно подойдите к выбору.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

Вы стремитесь к переменам, но ждете инициативы других. Позвольте себе изменить один привычный ритуал и освободиться от ограничений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Жезлов" (перевернутая)

Вы чувствуете истощение и нуждаетесь в творческом толчке. Карта дня советует попробовать что-то новое, даже если результат будет неидеальным.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Пентаклей" (перевернутая)

Уделите внимание себе и собственным потребностям. Отложите ненужные планы и выберите то, что приносит радость.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Паж Чаш"

Позвольте себе выразить собственную энергию и творчество. "Паж Чаш" советует сегодня делиться ощущениями, не дожидаясь одобрения окружающих.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)

Не скрывайте свои страхи и не приглушайте собственный свет. Сегодня работайте над комфортом с собственным несовершенством и будьте собой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Королева Мечей" (перевернутая)

Не держите эмоции в себе и не отключайтесь от чувств. Карта дня говорит: позвольте себе жить с легким дисбалансом и почувствовать сегодня свободу выражения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Рыцарь Мечей" (перевернутая)

Не тратьте энергию на спешку и контроль. 24 ноября стоит позволить некоторым проблемам решиться самостоятельно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Влюбленные"

В этот понедельник важны глубокие партнерские отношения. Преодолейте страх пропустить что-то важное и примите сознательное решение в отношениях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Сила"

Сосредоточьтесь на одном деле и оставайтесь присутствовать в моменте. "Сила" напоминает: успех приходит, когда вы полностью отдаетесь процессу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Сегодня стоите на перекрестке решений. Сделайте маленький шаг, который приблизит вас к вашей мечте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Вы чувствуете ограничения только в собственном сознании. Попробуйте посмотреть на ситуацию шире — стоит только позволить себе выйти за пределы привычных установок, и путь сразу станет яснее.

