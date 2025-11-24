Відео
Головна Свята Гороскоп на 24 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 24 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 06:30
Оновлено: 06:38
Гороскоп на 24 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Сьогодні, 24 листопада, карти Таро віщують день, коли важливо зосередитися на власних відчуттях і не боятися показати себе справжнім. На одні знаки Зодіаку чекає довгоочікуване прояснення ситуацій, які давно тримали в напрузі, на інших — важливі внутрішні відкриття, що допоможуть переосмислити стосунки, плани чи власні бажання.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 24 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Туз Мечів" (перевернута)

Сьогодні варто остерігатися поспішних рішень. Визнайте свої страхи та обережно підійдіть до вибору.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)

Ви прагнете змін, але чекаєте на ініціативу інших. Дозвольте собі змінити один звичний ритуал і звільнитися від обмежень.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Жезлів" (перевернута)

Ви відчуваєте виснаження і потребуєте творчого поштовху. Карта дня радить спробувати щось нове, навіть якщо результат буде неідеальним.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Пентаклів" (перевернута)

Приділіть увагу собі та власним потребам. Відкладіть непотрібні плани і оберіть те, що приносить радість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Паж Чаш"

Дозвольте собі виразити власну енергію і творчість. "Паж Чаш" радить сьогодні ділитися відчуттями, не чекаючи схвалення оточення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)

Не приховуйте свої страхи і не приглушуйте власне світло. Сьогодні працюйте над комфортом із власною недосконалістю і будьте собою.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Королева Мечів" (перевернута)

Не тримайте емоції в собі і не відключайтеся від почуттів. Карта дня говорить: дозвольте собі жити з легким дисбалансом і відчути сьогодні свободу вираження.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Рицар Мечів" (перевернута)

Не витрачайте енергію на поспіх і контроль. 24 листопада варто дозволити деяким проблемам вирішитися самостійно.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Закохані"

У цей понеділок важливі глибокі партнерські стосунки. Подолайте страх пропустити щось важливе та прийміть свідоме рішення у стосунках.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сила"

Зосередьтеся на одній справі і залишайтеся присутніми у моменті. "Сила" нагадує: успіх приходить, коли ви повністю віддаєтеся процесу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Сьогодні стоїте на перехресті рішень. Зробіть маленький крок, який наблизить вас до вашої мрії.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Ви відчуваєте обмеження лише у власній свідомості. Спробуйте подивитися на ситуацію ширше — варто лише дозволити собі вийти за межі звичних установок, і шлях одразу стане яснішим.

Яким знакам Зодіаку чекати на доленосні події у грудні.

Які знаки Зодіаку кардинально змінить своє життя до кінця 2025 року.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
