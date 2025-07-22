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Главная Праздники Гороскоп на 22 июля: Льву — подсказка из прошлого, Рыбам — тишина

Гороскоп на 22 июля: Льву — подсказка из прошлого, Рыбам — тишина

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 03:03
Гороскоп на 22 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 22 июля, нас ждет особый день — 28-е лунные сутки и убывающая Луна в знаке Рака создают тандем, открывающий путь к открытиям, вдохновению и глубокой интуиции. Некоторые знаки Зодиака почувствуют неожиданный прилив энергии и желание действовать, тогда как другие — захотят уединиться и прислушаться к себе.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 22 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Энергия Овнов сегодня бьет ключом, а вот настроение колеблется как маятник. Поэтому важно контролировать эмоции. Займитесь задачами, которые давно откладывали. Также выделите время тем делам, которые помогут очистить мысли.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы почувствуют в этот день спокойствие и уверенность в собственных силах. Это идеальное время, чтобы подвести итоги. Возможны важные новости, которые помогут принять правильное решение. Астрологи советуют прислушиваться к внутреннему голосу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот вторник, 22 июля, принесет неожиданные звонки или встречи. Вы полны идей, но рассеянность может мешать сконцентрироваться. Если хотите упорядочить свой день, обязательно сделайте список всех дел и даже мелких задач.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это день глубоких внутренних процессов, созерцания и анализа. Астрологи советуют отложить решения, зато навести уют дома или на рабочем месте. День способствует очищению пространства, эмоций и мыслей — все, что вы отпустите сейчас, освободит место для нового.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы неожиданно можете получить подсказку из прошлого — фразу, мысль, воспоминание. День способствует завершению дел. В то же время не давите на других, позвольте событиям разворачиваться естественно.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваше внимание сегодня на высоте — хорошее время для планирования или работы с деталями. Вы способны увидеть то, что раньше ускользало. А вот на вечер запланируйте тишину и размышления, это поможет обрести внутреннюю гармонию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы — источник поддержки для близких. Ваша интуиция подскажет, где именно стоит вмешаться, а где — отпустить. Обратите внимание на знаки — даже слова случайных людей могут иметь смысл.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День дает шанс исцелить старую обиду или завершить давний конфликт. Сегодня вы особенно восприимчивы к символам и знакам. Но не спешите с выводами — то, что казалось проблемой, окажется ресурсом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы чувствуете сегодня спад энергии, поэтому не пытайтесь все успеть. Лучше сосредоточиться на одном деле. В этот день хорошо подумать, куда вы на самом деле хотите двигаться дальше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День может быть удачным, особенно в сфере работы или творчества. Придет понимание, как из минимума сделать максимум. Также Козерогам стоит обратить внимание на мелочи — в них может быть суть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

22 июля вы воспринимаете мир особенно тонко. Стоит избегать шумных компаний, чтобы не потерять связь с собой. Сегодня на пользу пойдет продуктивная изоляция — включите музыку, очистите пространство, поразмышляйте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам по возможности стоит провести время наедине и в тишине. Именно так рождаются настоящие озарения. Это день, когда подсказки Вселенной приходят через интуицию. Займитесь творчеством или хобби. Полезно будет записать свои мысли в дневник — так вы сможете сказать себе больше.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака ждет безумное везение на этой неделе, 21-27 июля.

Напомним, мы делились, какой знак Зодиака получит уникальный шанс до конца июля.

Также мы писали, какой знак Зодиака попадет в водоворот перемен в ретроградный Меркурий.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 22 июля
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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