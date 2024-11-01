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Гороскоп на 1 ноября: Львам — энергия, Скорпионам — расходы

1 ноября 2024 00:05
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сегодня, 1 ноября, 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 1 ноября — 30 и 1 лунные сутки. Последнее новолуние осени, которое пройдет в непредсказуемом и импульсивном знаке Скорпиона, взойдет на небе в 14:48 по Киеву. Этот день благоприятен для подведения итогов и завершения начатых дел. А вот новые проекты всем знакам Зодиака лучше отложить на завтра. Новая Луна — идеальное время для избавления от пагубных привычек.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 1 ноября.

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Ознакомьтесь с советами для каждого знака Зодиака, чтобы этот день принес максимум пользы и радости.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют Овнам не подвергаться давлению других при принятии важных деловых решений. Друзья сегодня поддержат вас и подарят положительные эмоции. Вечер обещает быть насыщенным благодаря гостям или встрече с хорошими знакомыми. Забудьте о мелких заботах и наслаждайтесь временем с любимым человеком. После домашних хлопот можно посвятить время себе: посмотреть фильм или погрузиться в соцсети.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Овен
Знак зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам следует заняться творческой деятельностью, ведь пассивность может отрицательно повлиять на внутреннее спокойствие. Хотя финансовое состояние стабильное, избегайте лишних расходов. На работе перемены пойдут вам на пользу. Домашняя атмосфера полна радости и тепла, благодаря чему вы будете "распространять любовь". В этот день многие представители этого знака Зодиака поймут, что брак — это не только компромиссы, но и настоящее счастье.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня можно получить продвижение по службе или финансовую выгоду. Однако некоторые финансовые затруднения могут заставить жалеть о прошлых расходах. Йога или медитация во время новой Луны будут чрезвычайно полезны для физической и психической гармонии. В свободное время насладитесь компанией самых родных, даже если придется отложить свои дела. Сила любви придаст новый смысл.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 1 ноября прогнозирует Ракам удачное решение финансового вопроса. Рабочие дела лучше отложить, поскольку они вряд ли принесут результат. Уделите время себе и своим мыслям, что поможет обрести внутренний баланс. Близкие люди обязательно вас поддержат, а встреча с давним знакомым поднимет настроение. Ракам в браке может понадобиться больше свободного пространства.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Рак
Знак зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы в это новолуние 1 ноября почувствуют невероятный прилив энергии. Однако из-за влияния Скорпиона рабочие нагрузки могут раздражать. Избегайте необдуманных решений по финансовым вопросам. Вы в настроении для праздника, потому насладитесь временем с близкими. А новые контакты принесут отличные идеи и перспективы. Львам в браке этот день доставит романтику и удовольствие, планируйте приятный вечер вместе.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Лев
Знак зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваша работа оценена, поэтому сосредоточьтесь на усовершенствовании навыков и саморазвитии. Девы, имеющие собственный бизнес, могут сегодня получить неожиданные дополнительные прибыли. Все остальные представители этого знака Зодиака будут излучать положительную энергию и уверенность, что, безусловно, будет вдохновлять окружающих. Астрологи советуют в это новолуние 1 ноября избавиться от негативных мыслей, которые могут повредить счастью. Наслаждайтесь настоящим, не задумываясь о будущем.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Дева
Знак зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Работа сегодня нуждается в сосредоточенности, будьте уверены ваши идеи оценят. Избегайте рискованных финансовых решений, особенно, если это касается зарубежных партнеров. Сосредоточьтесь на нуждах семьи, это будет самым важным. Ваша доброта сделает этот день счастливым.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп на 1 ноября предостерегает Скорпионов о риске финансовых потерь, поэтому будьте внимательны при подписании документов или при любом взаимодействии с деньгами. Могут возникнуть непредсказуемые расходы. Ваши прямолинейные мысли могут оскорбить кого-нибудь, поэтому высказывайтесь осторожно. Семейные нужды могут быть не выполнены из-за работы, однако настоящая любовь поможет преодолеть трудности.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Рабочий день может быть сложным, но вы сможете справиться с трудностями. Вы научитесь экономить и правильно использовать деньги. Нежелательные мысли могут мешать, поэтому займитесь физическими упражнениями для снятия стресса. Избегайте перенапряжения и конфликтов, чтобы сохранить внутреннюю гармонию. Друзья поддержат вас, а любимый человек не будет нуждаться в "сладких" словах, только в вашей искренности.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам не стоит беспокоиться и накручивать себя, финансовые трудности удастся решить. Новые профессиональные задачи будут полезны для будущего. Поездки, связанные с работой, принесут долгосрочные преимущества. Сегодня вы простите близкому человеку прошлые обиды, что сделает день особенным.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ошибки прошлого могут вызвать стресс, поэтому обратитесь за помощью к близким. Успех на работе придет благодаря сотрудничеству. Водолеям в отношениях следует организовать приятный день со второй половинкой, чтобы укрепить эти отношения. Ваш партнер наполнит этот день радостью.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В это новолуние 1 ноября Рыбам следует осторожно совершать любые финансовые операции. Обратите внимание на здоровье и питание. Ваши речевые навыки сегодня станут преимуществом. Близкий человек может быть расстроен из-за семейных обстоятельств, успокойте его разговором.

 

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее астрологи предостерегали, каким знакам Зодиака не повезет в 2025 году.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака разбогатеют в 2025 году.

Также предлагаем прочитать точный прогноз на Новый 2025 год для каждого знака по восточному календарю.

Астрология прогнозы советы 1 ноября знаки Зодиака гороскоп

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