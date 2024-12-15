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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года по Таро

15 декабря 2024 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп Таро на воскресенье, 15 декабря 2024 года, для всех знаков Зодиака — чего ожидать
Девушка гадает на картах Таро. Фото: freepik.com
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Карты Таро готовы раскрыть секреты вашего будущего. Гороскоп на воскресенье, 15 декабря 2024, обещает каждому знаку Зодиака особые события. Под влиянием полной Луны интуиция будет работать на максимум, позволяя глубже понять себя и окружающий мир. Астрологи отмечают, что этот день полон особых возможностей для духовного развития и принятия важных решений.

Новини.LIVE рассказывает, что предвещают карты Таро каждому знаку Зодиака на это воскресенье, 15 декабря.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта дня: Маг. Эта карта призывает вас к действию. Используйте свои навыки и ресурсы для решения сложных вопросов. Не бойтесь экспериментировать — сегодня в полнолуние удача на вашей стороне. Карты Таро рекомендуют избегать конфликтов и сосредоточиться на творчестве.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года по Таро — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта дня: Колесо Фортуны. Ваш день полон неожиданностей. Доверьтесь потоку жизни и позвольте переменам вести вас. Карты Таро советуют оставаться гибкими и внимательно относиться к возможностям, которые предлагают обстоятельства.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года за Таро — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта дня: Влюбленные. Вы будете стоять перед важным выбором в это полнолуние 15 декабря. Слушайте ваше сердце и интуицию, чтобы принять правильное решение. Это также подходящий день для укрепления отношений.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года по Таро — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта дня: Луна. Эта карта обращает внимание на вашу интуицию. Избегайте поспешных решений, сосредоточьтесь на анализе информации. День благоприятен для саморефлексии и внутренней гармонии.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года за Таро — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта дня: Солнце. Солнце обещает вам успех и признание. Это отличный день для завершения проектов и наслаждения результатами вашего труда. Не забывайте делиться положительной энергией с окружающими.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года за Таро — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа - 23 сентября)

Карта дня: Отшельник. Этот день лучше провести в покое и раздумьях. Карты Таро советуют Девам избегать шумных компаний и сосредоточиться на саморазвитии. Также сегодня следует прислушиваться к внутреннему голосу.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года за Таро — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Правосудие. Сегодня вам предстоит решать важные дела. Будьте честны в это полнолуние и взвешивайте все "за" и "против". День идеально подходит для юридических и финансовых вопросов.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года по Таро — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Сила. Ваша выдержка и упорство помогут преодолеть все вызовы. Карты Таро советуют быть уверенными в своих действиях и не сдаваться даже перед сложностями.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года за Таро — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Звезда. Представителей этого знака Зодиака ждет день, наполненный надеждой и вдохновением. Полнолуние 15 декабря — хорошее время для планирования будущего и постановки новых целей. Доверяйте своим мечтам — они реальны.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года по Таро — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Император. Сегодня важно взять ответственность за свои действия и контролировать ситуацию. День подходит для профессиональных свершений и решения сложных задач.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года по Таро — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Дурак. Карты рекомендуют открываться новым возможностям и рисковать. Этот день может стать началом чего-нибудь важного в вашей жизни. Водолеям следует быть готовыми к переменам.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года за Таро — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Жрица. День благоприятен для духовных практик и работы с интуицией. Звезды советуют избегать излишней суеты и найти время для самопознания.

 

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года за Таро — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака декабрь 2024 года подарит заряд здоровья и энергии.

Напомним, мы писали, какие два знака Зодиака влюбятся к Новому 2025 году.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на декабрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца зимы.

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