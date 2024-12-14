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Гороскоп подорожей на 2025 рік — кому, куди та коли поїхати

14 грудня 2024 10:03
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — кому, куди та коли поїхати
Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп подорожей на 2025 рік допоможе кожному знаку Зодіаку визначити ідеальні напрями для відпочинку та мандрів. Астрологи зазначають, що цей рік обіцяє насичені пригоди та незабутні враження для всіх, хто готовий вирушити в дорогу.

Кому, куди та коли поїхати — дізнавайтеся у точному астрологічному прогнозі на 2025 рік від Новини.LIVE.

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Астрологи радять враховувати енергію вашого знаку Зодіаку, обираючи напрямок і час для подорожей. Це дозволить зробити ваші мандри незабутніми та наповненими гармонією. Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати прогноз на 2025 рік:

Овен (21 березня — 20 квітня)  

Енергійні Овни у 2025 році матимуть чудову нагоду для активного туризму. Найкращими місяцями для подорожей будуть червень і серпень. Рекомендуємо гірські маршрути, наприклад, Альп. Також зірки сприяють відвідуванню країн із насиченим спортивним життям, таких як Швейцарія чи Канада.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців 2025 рік стане ідеальним часом для релаксації біля моря. Найкращими напрямами будуть Мальдіви, Греція чи Іспанія. Найбільш сприятливий час для подорожей — травень і вересень. Це також чудовий період для гастротурів до Італії чи Франції.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам зірки радять відправитися в культурно насичені тури до мегаполісів, таких як Лондон, Нью-Йорк або Токіо. Січень і липень обіцяють незабутні пригоди. Енергія цих місяців сприяє зустрічам із новими людьми й відкриттю несподіваних можливостей.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Домашні Раки у 2025 році отримають відмінний шанс для відвідування місць із багатою історією. Зірки радять запланувати поїздку до замків Чехії, старовинних міст Німеччини або затишних сіл Франції. Найкращий час для мандрів — червень і жовтень.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви прагнуть розкоші, тому у 2025 році їм варто обрати подорожі до екзотичних країн із преміальними курортами. Сейшели, Дубай чи Монако — чудовий вибір. Лютий і листопад будуть сприятливими місяцями для втілення мрій у реальність.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Практичні Діви отримають справжнє задоволення від організованих турів. Напрями, як-от Японія або Скандинавія, зі своїми впорядкованими красотами, чудово підійдуть. Найкращий час для мандрів — квітень і вересень, коли енергія допомагає структурувати враження.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів 2025 рік стане ідеальним періодом для романтичних подорожей. Париж, Венеція чи Санторіні подарують незабутні моменти. У травні та серпні зірки обіцяють сприятливі умови для гармонії в подорожах і стосунках.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони знайдуть натхнення в пригодницьких турах. Африка, Амазонка або Австралія з її дикою природою — ідеальний вибір. Найкращий період для мандрів — липень і жовтень, коли ваша енергія на піку.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Мандрівники за духом, Стрільці, у 2025 році зможуть відкрити нові континенти. Рекомендуються тривалі подорожі до Південної Америки чи Азії. Січень і червень будуть найкращими місяцями для планування подорожей.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги знайдуть задоволення в подорожах, пов'язаних із кар'єрою чи бізнесом. Нью-Йорк, Сінгапур або Гонконг — чудовий вибір. Березень і листопад підходять для мандрів, які сприяють розвитку нових можливостей.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії шукатимуть натхнення в нестандартних маршрутах. Відвідайте Ісландію, Нову Зеландію або креативні тури в країни Азії. Найкращий час для мандрів — лютий і серпень, коли ваша енергія збігатиметься з планетарними потоками.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Мрійливі Риби у 2025 році насолодяться релаксаційними подорожами. СПА-курорти, озера Швейцарії або медитативні тури в Індію ідеально підійдуть. Найкращі місяці для мандрів — березень і жовтень, коли гармонія стає основою ваших подорожей.

 

Гороскоп подорожей на 2025 рік для кожного знаку Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, які два знаки Зодіаку закохаються до Нового 2025 року.

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Також пропонуємо прочитати, яким знакам Зодіаку новорічна ніч 2025 подарує здійснення мрій.

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