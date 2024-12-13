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Два знаки Зодіаку закохаються до Нового року — хто "жертви" Амура

13 грудня 2024 10:03
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Які знаки Зодіаку закохаються до Нового 2025 року — точний прогноз астрологів
Любовний гороскоп для двох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Останній місяць року — це новорічний період, коли магія та романтика буквально літають у повітрі. Цей час ідеальний для знайомств, побачень та теплих розмов. Астрологи склали гороскоп на грудень 2024 року і виділили два знаки Зодіаку, для яких цей місяць буде часом нових почуттів, яскравих емоцій і щирих зізнань. Ще до Нового 2025 року цих щасливчиків вразять стріли Амура. 

Тож, які два знаки Зодіаку закохаються до кінця грудня 2024 року, дізнайтесь у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.  

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Терези

Грудень 2024 року стане особливим для Терезів. Це буде період романтичних побачень та щирих емоцій. Астрологи прогнозують, що представники цього знака Зодіаку зустрінуть людину, яка переверне їхнє життя з ніг на голову. Терези, налаштовані на серйозні стосунки, відчують, що знайшли свою другу половинку.

Порада від зірок: не бійтеся відкриватися та довіряти своїм почуттям. Ваш природний шарм стане магнітом для романтичних пригод.

 

Які знаки Зодіаку закохаються до Нового 2025 року — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Стрілець

Для Стрільців грудень 2024 року обіцяє бути сповненим несподіваних, але дуже приємних моментів. Астрологи зазначають, що представники цього знака можуть закохатися під час подорожі чи на святковому заході. Кохання прийде раптово, але принесе справжнє щастя та гармонію.

Порада від зірок: будьте відкритими до нових знайомств і не соромтеся проявляти ініціативу. Щирість і оптимізм — ваші головні союзники.

 

Які знаки Зодіаку закохаються до Нового 2025 року — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Тож, грудень 2024 року стане місяцем романтики та незабутніх вражень для Терезів і Стрільців. Зірки обіцяють їм щирі почуття та особливі моменти, які змінять життя на краще. Якщо ви належите до одного з цих знаків Зодіаку, не пропустіть свій шанс зустріти кохання напередодні Нового 2025 року. Адже кінець року — це завжди час здійснення мрій!

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку отримає пропозицію руки та серця у грудні 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, які п'ять знаків Зодіаку відновлять стосунки з колишніми у 2025 році.

Також радимо вам дізнатися, які знаки Зодіаку одружаться у 2025 році

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