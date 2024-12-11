Які знаки Зодіаку отримають пропозицію руки та серця до Нового 2025 року

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Грудень 2024 року обіцяє особливу романтичну атмосферу деяким знакам Зодіаку. За словами астрологів, ці щасливчики отримають омріяну пропозицію руки та серця. Кохання буде окриляти їх й дозволить вступити у Новий 2025 рік вже у новому статусі.

Хто зі знаків Зодіаку отримає пропозицію руки та серця у грудні 2024 року — дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Овен

Для Овнів грудень 2024 року стане місяцем романтичних сюрпризів. Цей період буде наповнений гармонією та щирим коханням, що стане основою для щасливого спільного майбутнього.

Ваша друга половинка вже давно планує цю особливу мить і вона може статися вже зовсім скоро. Романтична вечеря або несподіваний подарунок може завершитися найважливішим питанням: "Ти вийдеш за мене".

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Лев

Левам слід готуватися до особливих змін у їхньому житті, які відбудуться ще до настання Нового 2025 року. Кохана людина не тільки готова зробити пропозицію, але й бажає, щоб цей момент запам'ятався на все життя.

Астрологи радять представникам цього знаку Зодіаку звернути увагу на символічні дати, адже ваш обранець може підібрати саме ту, яка важлива для вас обох. Позитивна енергетика зірок подарує вам відчуття впевненості та кохання, яке надихає.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Терези

Для Терезів останній місяць 2024 року стане місяцем виконання найзаповітніших бажань. Якщо ви давно чекали на пропозицію руки та серця, то ваш партнер нарешті наважиться на цей важливий крок.

За прогнозами астрологів, ця особлива мить може статися у теплій сімейній атмосфері або навіть під час романтичної подорожі. Готуйтеся до того, що ваші стосунки перейдуть на новий рівень, наповнений гармонією та підтримкою ще до настання Нового 2025 року.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

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