Какие знаки Зодиака получат предложение руки и сердца до Нового 2025 года

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Декабрь 2024 года обещает особую романтическую атмосферу некоторым знакам Зодиака. По словам астрологов, эти счастливчики получат долгожданное предложение руки и сердца. Любовь будет окрылять их и позволит вступить в Новый 2025 год уже в новом статусе.

Кто из знаков Зодиака получит предложение руки и сердца в декабре 2024 года, узнайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Овен

Для Овнов декабрь 2024 года станет месяцем романтических сюрпризов. Этот период будет наполнен гармонией и искренней любовью, что станет основой для счастливого будущего.

Ваша вторая половинка уже давно планирует это особое мгновение и оно может произойти уже совсем скоро. Романтический ужин или неожиданный подарок может завершиться самым важным вопросом: "Ты выйдешь за меня".

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Лев

Львам следует готовиться к особым изменениям в их жизни, которые состоятся еще до наступления Нового 2025 года. Любимый человек не только готов сделать предложение, но и хочет, чтобы этот момент запомнился на всю жизнь.

Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака обратить внимание на символические даты, ведь ваш избранник может подобрать именно ту, которая важна для вас обоих. Положительная энергетика звезд подарит вам чувство уверенности и любви, которая вдохновляет.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Весы

Для Весов последний месяц 2024 года станет месяцем исполнения самых заветных желаний. Если вы давно ждали предложения руки и сердца, то ваш партнер наконец-то решится на этот важный шаг.

По прогнозам астрологов, этот особый момент может произойти в теплой семейной атмосфере или даже во время романтического путешествия. Готовьтесь к тому, что ваши отношения перейдут на новый уровень, наполненный гармонией и поддержкой еще до Нового 2025 года.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

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