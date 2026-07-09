Лунный календарь на 9 июля 2026: какая фаза Луны сегодня и как привлечь удачу

Фаза Луны сегодня, 9 июля 2026: каким знакам Зодиака улыбнется удача
Новый июльский день замедляет бешено быстрый ритм жизни, чтобы дать каждому из нас возможность увидеть то, что раньше ускользало из поля зрения. В четверг, 9 июля, убывающая Луна переходит в знак Тельца, принося спокойствие и стремление к порядку. Лунный календарь подсказывает: несколько знаков Зодиака будут притягивать удачу в этот день больше всего.
Новини.LIVE рассказывает, что советует лунный календарь в этот день и каким знакам Зодиака действительно повезет.
Как фаза Луны 9 июля повлияет на день
Продолжается 24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце символизирует завершение, подведение итогов и освобождение от того, что уже утратило ценность. Луна в Тельце придает выдержку, желание создать вокруг себя комфортную атмосферу.
Какие дела сегодня будут удачными
9 июля — благоприятный день для:
- домашних дел;
- покупок вещей длительного пользования;
- работы с землей;
- наведения порядка в документах и семейном бюджете;
- завершения старых проектов;
- отказа от вредных привычек.
Чего стоит избегать сегодня, 9 июля
Это не лучший день для рискованных финансовых операций, импульсивных покупок и громких конфликтов. Чрезмерное упрямство или нежелание слушать других могут испортить даже перспективное дело.
Лунный календарь советует не начинать масштабные проекты только из-за эмоций или желания быстрого результата. Также не стоит давать необдуманные обещания, переутомляться и накапливать негатив.
Каким знакам Зодиака больше всего повезет
Больше всего поддержки в этот день могут почувствовать Телец, Дева и Козерог. Представителям земной стихии будет проще принимать правильные решения, находить выгодные возможности и получать приятные новости в финансовой или профессиональной сфере. А вот Ракам в этот день стоит прислушаться к интуиции — она может подсказать неожиданно удачный выход из сложной ситуации.
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