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Главная Праздники Фаза Луны сегодня, 9 июля 2026: каким знакам Зодиака улыбнется удача

Фаза Луны сегодня, 9 июля 2026: каким знакам Зодиака улыбнется удача

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 06:29
Лунный календарь на 9 июля 2026: какая фаза Луны сегодня и как привлечь удачу
Фазы Луны, девушка с дневником. Коллаж: Новини.LIVE

Новый июльский день замедляет бешено быстрый ритм жизни, чтобы дать каждому из нас возможность увидеть то, что раньше ускользало из поля зрения. В четверг, 9 июля, убывающая Луна переходит в знак Тельца, принося спокойствие и стремление к порядку. Лунный календарь подсказывает: несколько знаков Зодиака будут притягивать удачу в этот день больше всего.

Новини.LIVE рассказывает, что советует лунный календарь в этот день и каким знакам Зодиака действительно повезет.

Как фаза Луны 9 июля повлияет на день

Продолжается 24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце символизирует завершение, подведение итогов и освобождение от того, что уже утратило ценность. Луна в Тельце придает выдержку, желание создать вокруг себя комфортную атмосферу.

Какие дела сегодня будут удачными

9 июля — благоприятный день для:

  • домашних дел;
  • покупок вещей длительного пользования;
  • работы с землей;
  • наведения порядка в документах и семейном бюджете;
  • завершения старых проектов;
  • отказа от вредных привычек.

Чего стоит избегать сегодня, 9 июля

Это не лучший день для рискованных финансовых операций, импульсивных покупок и громких конфликтов. Чрезмерное упрямство или нежелание слушать других могут испортить даже перспективное дело.

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Лунный календарь советует не начинать масштабные проекты только из-за эмоций или желания быстрого результата. Также не стоит давать необдуманные обещания, переутомляться и накапливать негатив.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет

Больше всего поддержки в этот день могут почувствовать Телец, Дева и Козерог. Представителям земной стихии будет проще принимать правильные решения, находить выгодные возможности и получать приятные новости в финансовой или профессиональной сфере. А вот Ракам в этот день стоит прислушаться к интуиции — она может подсказать неожиданно удачный выход из сложной ситуации.

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знаки Зодиака лунный календарь фаза Луны
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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