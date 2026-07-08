Фаза Луны сегодня, 8 июля 2026: каким знакам Зодиака ждать удачи
Новый день несет с собой новые возможности. 8 июля убывающая Луна находится в знаке Овна, продолжается 23-й лунный день. Это период, когда стоит завершать старые дела, наводить порядок и не торопиться с судьбоносными решениями. Но три знака Зодиака обретут настоящую удачу в делах.
Новини.LIVE рассказывает, что советует лунный календарь в этот день и каким знакам Зодиака стоит ждать удачи.
Как фаза Луны повлияет на день
Сегодня, 8 июля, Луна находится в убывающей фазе. Это время, когда энергия постепенно спадает, а на первый план выходят завершение дел, анализ и наведение порядка. Не стоит торопиться с важными решениями. Зато день прекрасно подходит для того, чтобы закрыть старые вопросы и избавиться от лишнего.
Какие дела сегодня будут удачными
День хорошо подходит для внутренней перезагрузки и избавления от всего, что больше не приносит пользы. 23-й лунный день благоприятен для:
- домашним делам;
- генеральной уборке;
- разбору документов;
- обучению;
- завершению давно отложенных задач.
Чего стоит избегать сегодня, 6 июля
Луна в Овне делает людей более импульсивными и вспыльчивыми. Из-за этого даже мелкие недоразумения могут быстро перерасти в конфликт. В этот день нельзя:
- начинать важные новые дела;
- принимать решения под влиянием эмоций;
- выяснять отношения;
- соглашаться на сомнительные авантюры;
- делать крупные покупки;
- употреблять алкоголь.
Каким знакам Зодиака больше всего повезет 8 июля
День принесет удачу Овнам, Львам и Стрельцам. Представителям этих знаков будет легче завершить сложные дела, найти неожиданное решение. Возможна приятная новость. Новые возможности появятся благодаря дисциплине и умению действовать без спешки.
Также делимся другими интересными темами из астрологии
Какие дни в июле 2026 года будут наиболее благоприятными для важных решений, новых начинаний и перемен в жизни.
Когда будет новолуние в июле 2026 года, чем оно особенное и чего стоит опасаться.
Как долго продлится ретроградный Меркурий в Раке летом 2026 года, что принесет этот период и чем он опасен.
Читайте Новини.live!