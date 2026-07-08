Фаза Луны сегодня, 8 июля 2026: каким знакам Зодиака ждать удачи

Фазы Луны, девушка с дневником. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Новый день несет с собой новые возможности. 8 июля убывающая Луна находится в знаке Овна, продолжается 23-й лунный день. Это период, когда стоит завершать старые дела, наводить порядок и не торопиться с судьбоносными решениями. Но три знака Зодиака обретут настоящую удачу в делах.

Новини.LIVE рассказывает, что советует лунный календарь в этот день и каким знакам Зодиака стоит ждать удачи.

Как фаза Луны повлияет на день

Сегодня, 8 июля, Луна находится в убывающей фазе. Это время, когда энергия постепенно спадает, а на первый план выходят завершение дел, анализ и наведение порядка. Не стоит торопиться с важными решениями. Зато день прекрасно подходит для того, чтобы закрыть старые вопросы и избавиться от лишнего.

Какие дела сегодня будут удачными

День хорошо подходит для внутренней перезагрузки и избавления от всего, что больше не приносит пользы. 23-й лунный день благоприятен для:

домашним делам;

генеральной уборке;

разбору документов;

обучению;

завершению давно отложенных задач.

Чего стоит избегать сегодня, 6 июля

Луна в Овне делает людей более импульсивными и вспыльчивыми. Из-за этого даже мелкие недоразумения могут быстро перерасти в конфликт. В этот день нельзя:

начинать важные новые дела;

принимать решения под влиянием эмоций;

выяснять отношения;

соглашаться на сомнительные авантюры;

делать крупные покупки;

употреблять алкоголь.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 8 июля

День принесет удачу Овнам, Львам и Стрельцам. Представителям этих знаков будет легче завершить сложные дела, найти неожиданное решение. Возможна приятная новость. Новые возможности появятся благодаря дисциплине и умению действовать без спешки.

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