Фаза Луны сегодня, 13 июля 2026: каким знакам Зодиака улыбнется удача

Фазы Луны, девушка с дневником. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Убывающая Луна в Раке 13 июля несет в себе тихую энергию перемен. До новолуния остался всего один день. Это благоприятное время для завершения дел и подготовки к новому жизненному циклу. Есть знаки Зодиака, которым особенно повезет в эту дату.

Новини.LIVE делится прогнозом на день и советами лунного календаря.

Как фаза Луны повлияет на день

13 июля станет днем очищения от всего лишнего. День способствует переосмыслению планов и поиску внутреннего равновесия. Астрологи советуют не торопиться и не пытаться изменить жизнь в мгновение ока. Луна в Раке усиливает эмоциональность, чувствительность и желание побыть рядом с близкими людьми. Многие почувствуют потребность в уюте и душевных беседах.

Какие дела сегодня, 13 июля, будут удачными

13 июля станет хорошим днем для:

завершения старых дел;

уборки дома;

планирования будущих целей;

отдыха и восстановления сил;

общения с родными;

анализ финансов и личных достижений.

Особенно полезно прислушиваться к интуиции. Сегодня она может подсказать правильное решение там, где логика окажется бессильной.

Чего нельзя делать 13 июля

Энергия дня не благоприятствует поспешным шагам. Не лучшее время для рискованных инвестиций, импульсивных покупок или резких перемен в карьере и личной жизни. Также желательно избегать конфликтов. Под влиянием Рака люди становятся более уязвимыми.

Лунный календарь на 13 июля советует не:

начинать крупные долгосрочные проекты;

принимать судьбоносные решения под влиянием эмоций;

перегружать себя работой;

давать обещания, в выполнении которых есть сомнения;

накапливать обиды и негативные мысли.

Каким знакам Зодиака повезет больше всего

Наибольшее количество позитивных возможностей 13 июля получат:

Рак — прилив уверенности и возможность успешно завершить важное дело;

Рыбы — обострение интуиции, которая поможет избежать ошибок;

Скорпион — удача в вопросах финансов и личных договоренностей;

Телец — возможность получить приятную новость или шанс, которого давно ждали.

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