Таро-прогноз на новолуние 16 мая 2026: какие знаки Зодиака осуществят мечты

Молодая Луна в Тельце, которую мы встречаем 16 мая, открывает период перемен и мощной перезагрузки жизни. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которые осуществят мечты, казавшиеся недостижимыми.

Новини.LIVE рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга в списке избранных и как не упустить свой шанс.

Телец — карта Таро "Туз Пентаклей"

Новолуние пройдет в вашем знаке, так что для вас это станет стартом к новым возможностям, особенно финансовым и материальным. "Туз Пентаклей" говорит, что в вашей жизни появляется шанс получить прибыль, подарок или выгодное предложение. Важно не откладывать решение, ведь момент будет скоротечным.

Дева — карта Таро "Отшельник"

Ваш путь к осуществлению мечты проходит через осознание и внутреннюю ясность. "Отшельник" говорит: сейчас для вас важнее не спешить, а найти правильное направление. Возможно, вы давно ищете ответ в работе или личной жизни, и именно сейчас он начнет проявляться через знаки, разговоры или случайные ситуации. Уменьшите окружающий шум и доверьтесь внутреннему голосу.

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Возможен поворот событий, который выведет вас на новый уровень в карьере или финансах. То, что долго стояло на месте, наконец-то сдвинется. Важно не держаться за старое. Принимайте изменения, и вы окажетесь в выигрышной позиции.

Водолей — карта Таро "Император"

"Император" говорит о порядке и возможности наконец-то взять бразды правления в свои руки. Вы можете получить поддержку от влиятельного человека или закрепить свой авторитет в работе. Действуйте структурировано и не позволяйте хаосу влиять на ваши планы.

