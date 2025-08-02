Какие знаки Зодиака осуществят мечты в первые выходные августа 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Первые выходные августа 2025 года несут в себе особую энергетику, которая порождает идеальное время для внутренних трансформаций, внедрения изменений и реализации мечт. Карты Таро уже определили двух представителей зодиакального круга, которые получат шанс осуществить задуманное. Их энергия сейчас на пике, а звезды способствуют прорывам.

Делимся уникальным Таро прогнозом на одну карту для двух знаков Зодиака, которые могут получить все, о чем мечтали уже в эти выходные.

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Лев — карта Таро "Звезда"

Эта карта говорит сама за себя — "Звезда" символизирует надежду, исполнение желаний и ясность пути. Для Львов это настоящий прорыв: в первые августовские выходные откроется возможность реализовать желания, которые долго казались недостижимыми. Возможно, речь идет о творческом успехе, вдохновении, любви или даже профессиональном признании. Важно не сомневаться в себе, позвольте себе верить в чудеса и действуйте с открытым сердцем.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Девятка Кубков"

Это одна из самых счастливых карт колоды. Она символизирует эмоциональное удовлетворение, удачное завершение дел и исполнение сердечных желаний. В эти выходные Стрельцы могут столкнуться с моментом счастья, который покажется нереальным — встреча, желанный подарок, неожиданный прорыв в отношениях или финансовый сюрприз. Совет карт Таро: примите подарки жизни с благодарностью.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

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