Финансовый гороскоп по Таро на неделю с 22 по 28 июня 2026: кому повезет

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым следует ожидать большой удачи в сфере финансов на этой неделе, с 22 по 28 июня. Энергия этого периода будет способствовать заработкам, выгодным сделкам, удачной экономии и правильным инвестициям.

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Близнецы — карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Этот период принесет вам заслуженное вознаграждение. "Шестерка Пентаклей" говорит о дополнительном доходе. Особенно внимательными стоит быть 24-26 июня. В эти дни могут поступать интересные сообщения о сотрудничестве, заказах. Не стесняйтесь говорить об оплате своего труда.

Рак — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" указывает на неожиданный поворот событий, способный улучшить материальное положение. На этой неделе стоит внимательно просматривать электронную почту, сообщения и предложения, которые раньше казались неинтересными. Не откладывайте важные решения. Судьба может открыть двери там, где вы давно перестали стучать.

Скорпион — карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Период с 22 по 28 июня будет благоприятным для переговоров, собеседований, серьезных разговоров с руководством. "Восьмерка Пентаклей" говорит о профессиональном развитии и вознаграждении за хорошо выполненную работу. Вкладывайте больше средств в знания, обучение или инструменты.

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Водолей — карта Таро "Двойка Жезлов"

У вас появится шанс выйти на новый уровень доходов. "Двойка жезлов" говорит о перспективных планах и выгодных соглашениях. Успех может прийти благодаря новому знакомству. Не отказывайтесь от смелых идей только из-за страха ошибиться.

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