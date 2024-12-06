С Днем Вооруженных сил Украины 2024 — лучшие поздравления в прозе и открытках

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных сил. Это особый праздник , когда мы чествуем героев, защищающих нашу страну, обеспечивающих ее независимость и мирное будущее. В этот день принято выражать благодарность военным, желать им здоровья, силы духа и несокрушимости. Поздравление с праздником – это способ поддержать тех, кто ежедневно рискует жизнью ради нашей свободы.

Новоини.LIVE подготовили подборку лучших пожеланий и теплых слов, которые можно сказать или написать военнослужащим в этот торжественный день. Отправьте слова благодарности и вдохновения вашим защитникам, сделав их день особенным!

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Сын, с праздником тебя, с Днем Вооруженных Сил Украины! Я очень горжусь тем, кем ты стал. Твоя отвага, сила и любовь к родной земле греют сердце мое. Пусть Бог хранит тебя, а каждый день приближается к миру. Всегда жду тебя домой!

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Мой дорогой сын, с профессиональным праздником! Ты мой герой, и я благодарна тебе за то, что ты избрал этот путь. Пусть жизнь дарит тебе крепкое здоровье, добрых собратьев и безопасные дороги. Помни, что дома тебя всегда любят и ждут.

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Сын, с праздником тебя! Твой выбор защищать родную землю – это честь для всей нашей семьи. Помни, что я всегда рядом, горжусь тобой и верю в твою силу. Пусть судьба дарит тебе много счастливых и мирных дней.

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С Днем ВСУ, мой любимый! Твое мужество и отвага вдохновляют меня каждый день. Пусть этот праздник принесет тебе мир и покой, а я всегда буду ждать тебя дома. Береги себя, мое сердце принадлежит тебе!

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Мой любимый с Днем Вооруженных Сил Украины! Ты для меня самый смелый и надежный. Спасибо за то, что защищаешь нашу страну и нашу семью. Я верю в тебя, молюсь о тебе и всегда жду дома. Пусть Ангел-хранитель оберегает тебя каждый день!

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Папаша, поздравляю тебя с Днем Вооруженных Сил Украины! Ты для меня настоящий герой, мой пример мужества и силы. Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, а все твои дни будут мирными. Люблю тебя и жду дома!

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С праздником Вооруженных сил Украины! Спасибо, что стоишь на страже нашей свободы. Ты наша гордость и опора. Желаем победы, здоровья и мирного будущего для всей страны!

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Быть военным – это больше, чем профессия, это призвание. Вы выбрали путь настоящих героев. Пусть каждая ваша победа приближает Украину к миру, а каждый день будет наполнен радостью и теплом. Спасибо за вашу службу!

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Поздравляю с Днем Вооруженных Сил! Пусть каждый ваш день будет полон силы, каждый шаг приближает к победе, а ваши усилия всегда будут высоко оценены. Вы – защитники, которыми гордится Украина!

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В День Вооруженных Сил Украины желаю несокрушимости духа, веры в победу и крепких сил. Пусть все ваши планы сбываются, а удача сопровождает на каждом шагу. С праздником, герои!

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Уважаемые защитники Украины! Поздравляем с Днем Вооруженных Сил. Желаем крепкого здоровья, успехов в службе и силы духа. Пусть каждый ваш день будет наполнен гордостью за свой вклад в защиту Родины. Вы наша надежда и сила!

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Дорогие воины и защитницы! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем Вооруженных Сил Украины. Желаем мужества, вдохновения, надежной поддержки собратьев и любви близких. Пусть в ваших сердцах всегда будет вера в лучшее будущее!

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Поздравляю с Днем ВСУ! Спасибо за смелость, преданность и силу духа. Ваш героизм вдохновляет каждого украинца. Желаю здоровья, мира и несокрушимости, а главное – Победы для нашей страны!

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Уважаемые воины, защищающие Украину! Поздравляю вас с Днем Вооруженных Сил. Пусть каждый день доставляет радость и уверенность, а каждая победа приближает нас к миру. Вы гордость нашей страны, и мы гордимся вами!

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Поздравляем с профессиональным праздником! Мирного неба, крепкого здоровья и силы преодолевать любые препятствия. Ты наша гордость, наша надежда и будущее Украины. Спасибо за службу!

Поздравление с Днем Вооруженных сил Украины 2024 года в красивых открытках

Видеопоздравления с Днем Вооруженных сил Украины 2024

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