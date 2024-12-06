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День ЗСУ 2024 — сильні привітання у листівках та прозі для воїнів

6 грудня 2024 06:00
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем Збройних сил України 2024 — найкращі привітання у прозі та листівках
Український військовослужбовець на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 6 грудня, Україна святкує День Збройних сил. Це особливе свято, коли ми вшановуємо героїв, які захищають нашу країну, забезпечують її незалежність та мирне майбутнє. У цей день заведено висловлювати подяку військовим, бажати їм здоров'я, сили духу та незламності. Привітання зі святом — це спосіб підтримати тих, хто щодня ризикує життям заради нашої свободи.

Новини.LIVE підготували добірку найкращих побажань та теплих слів, які можна сказати або написати військовослужбовцям у цей урочистий день. Надішліть слова вдячності та натхнення вашим захисникам, зробивши їхній день особливим!

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День Збройних Сил України 6 грудня — щирі привітання у прозі та своїми словами

Сину, зі святом тебе, з Днем Збройних Сил України! Я безмежно пишаюся тим, ким ти став. Твоя відвага, сила та любов до рідної землі гріють моє серце. Нехай Бог оберігає тебе, а кожен день наближає до миру. Завжди чекаю тебе додому!

***

Мій дорогий сину, з професійним святом! Ти мій герой, і я вдячна тобі за те, що ти обрав цей шлях. Нехай життя дарує тобі міцне здоров'я, добрих побратимів і безпечні дороги. Пам’ятай, що вдома тебе завжди люблять і чекають.

***

Сину, зі святом тебе! Твій вибір захищати рідну землю — це честь для всієї нашої родини. Пам’ятай, що я завжди поруч, пишаюся тобою і вірю в твою силу. Нехай доля дарує тобі багато щасливих і мирних днів.

***

З Днем ЗСУ, мій коханий! Твоя мужність і відвага надихають мене щодня. Нехай це свято принесе тобі мир та спокій, а я завжди буду чекати тебе вдома. Бережи себе, моє серце належить тобі!

***

Мій коханий, з Днем Збройних Сил України! Ти для мене найсміливіший і найнадійніший. Дякую за те, що захищаєш нашу країну і нашу родину. Я вірю в тебе, молюся за тебе і завжди чекаю вдома. Нехай Янгол-охоронець оберігає тебе кожного дня!

***

Татусю, вітаю тебе з Днем Збройних Сил України! Ти для мене справжній герой, мій приклад мужності та сили. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, а всі твої дні будуть мирними. Люблю тебе і чекаю вдома!

***

Зі святом Збройних Сил України! Дякую, що стоїш на сторожі нашої свободи. Ти — наша гордість і опора. Бажаємо перемоги, здоров'я та мирного майбутнього для всієї країни!

***

Бути військовим — це більше, ніж професія, це покликання. Ви обрали шлях справжніх героїв. Нехай кожна ваша перемога наближає Україну до миру, а кожен ваш день буде наповнений радістю і теплом. Дякуємо за вашу службу!

***

Вітаю з Днем Збройних Сил України! Нехай кожен ваш день буде сповнений силою, кожен крок — наближає до перемоги, а ваші зусилля завжди будуть високо оцінені. Ви — захисники, якими пишається Україна!

***

У День Збройних Сил України бажаю незламності духу, віри в перемогу та міцних сил. Нехай усі ваші плани здійснюються, а удача супроводжує на кожному кроці. Зі святом, герої!

***

Шановні захисники України! Щиро вітаємо з Днем Збройних Сил. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у службі та сили духу. Нехай кожен ваш день буде наповнений гордістю за свій внесок у захист Батьківщини. Ви — наша надія та сила!

***

Дорогі воїни та захисниці! Прийміть щирі вітання з професійним святом — Днем Збройних Сил України. Бажаємо мужності, натхнення, надійної підтримки побратимів та любові близьких. Нехай у ваших серцях завжди буде віра в краще майбутнє!

***

Вітаю із Днем ЗСУ! Дякуємо за сміливість, відданість та силу духу. Ваш героїзм надихає кожного українця. Бажаю здоров'я, миру та незламності, а головне — Перемоги для нашої країни!

***

Шановні воїни, які боронять Україну! Щиро вітаю вас із Днем Збройних Сил. Нехай кожен день приносить радість і впевненість, а кожна перемога наближає нас до миру. Ви — гордість нашої країни, і ми пишаємося вами!

***

Вітаємо з професійним святом! Мирного неба, міцного здоров'я та сили долати будь-які перешкоди. Ти — наша гордість, наша надія і майбутнє України. Дякуємо за службу!

Привітання з Днем Збройних сил України 2024 року у красивих листівках

Привітання з Днем Збройних сил України 2024 року
Привітання з Днем Збройних сил України 2024. Фото: Новини.LIVE
Листівки з Днем Збройних сил України 2024 року
Привітання з Днем Збройних сил України 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем Збройних сил України 2024 року у красивих листівках
Привітання з Днем Збройних сил України 2024. Фото: Новини.LIVE
День Збройних Сил України 6 грудня — щирі привітання
Привітання з Днем Збройних сил України 2024. Фото: Новини.LIVE
День Збройних Сил України 6 грудня — листівки
Привітання з Днем Збройних сил України 2024. Фото: Новини.LIVE
День ЗСУ 2024 — сильні привітання у листівках
Привітання з Днем Збройних сил України 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем Збройних сил України 2024 — найкращі привітання
Привітання з Днем Збройних сил України 2024. Фото: Новини.LIVE
З Днем Збройних сил України 2024 — найкращі привітання
Привітання з Днем Збройних сил України 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Збройних сил України 2024

 

 

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, міжнародних та професійних свят на грудень 2024 року. 

ЗСУ привітання листівки військові побажання свято

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