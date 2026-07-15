День Владимира 2026: красивые открытки, пожелания мира и счастья
Украинцы чтят память святого равноапостольного князя Владимира Великого сегодня, 15 июля. Традиционно в этот день все Владимиры отмечают именины. Это прекрасный повод поздравить человека, пожелать ему добра и мира, подарить улыбку.
Новости.LIVE делится самыми красивыми поздравлениями с Днём ангела Владимира в прозе, стихах и открытках.
Как красиво поздравить с именинами Владимира: стихи на украинском языке
Примите от всей души наши искренние поздравления,
Пусть сбудутся все Ваши планы и желания!
Пусть жизнь дарит чудесные подарки,
Яркие эмоции, счастливые моменты.
Пусть беда не находит пути в Ваш дом,
А судьба всегда дарила Вам радость!
С Днём ангела, Владимир!
***
Как песня звонко льется,
Пусть тебе, Вова, живется хорошо,
Пусть судьба улыбается,
Здоровье прибавляется,
Пусть в душе царит праздник,
И в жизни не будет дождей,
Пусть сбудутся все твои надежды,
Пусть сбываются все мечты!
***
Пусть каждый твой день
будет похож на чудо,
А судьба пусть будет
бесконечно счастливой,
Пусть сбудутся все мечты
и все замыслы, и
все в жизни будет на высоте!
Поздравляю с именинами!
***
Ангел у тебя дома был,
поэтому слышал твою молитву,
И в твой день именины
Уже дарит каждую минуту:
Пуд здоровья и пуд веры,
Сто килограммов надежды,
Тысячи фунтов любви,
И любви не на словах,
А каратов целую ведерку,
Радости в Ваше сердце,
Ну и еще букет удачи,
И добра в Вашу судьбу!
***
Побед на каждом шагу,
Достигай без колебаний,
С днем ангела, Владимир,
Прими поздравления!
***
Пусть Ангел в день именин
Исполнит все желания,
Принесет счастье каждую минуту,
Успех и процветание.
Радостью жизнь украсит
И придаст здоровья,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!
С именинами, Владимир!
***
Поздравляю с именинами!
Желаю больших успехов,
радоваться жизни по-настоящему,
Любить, мечтать, творить.
Пусть любое дело удается,
Пусть найдут вас богатство и слава,
Желаю множество побед.
Пусть Бог оберегает вас от бед!
С Днём ангела, Владимир!
Поздравление с Днем ангела Владимира 2026 в искренней прозе
С Днём ангела, Владимир! От всего сердца желаю тебе сил, вдохновения и уверенности.
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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель каждый день оберегает тебя от невзгод, дарит покой и поддерживает в важные моменты.
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Искренне желаю тебе крепкого здоровья, искренних улыбок, душевной гармонии и мирного неба. С Днём ангела!
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Волчок, искренне поздравляю тебя с Днём ангела! Желаю никогда не терять веру в себя, смело двигаться вперёд. Пусть небесный покровитель оберегает тебя в каждый миг жизни.
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Владимир, желаю тебе уверенно идти к своим целям. Пусть ангел-хранитель неустанно оберегает тебя и твою семью на жизненном пути. С Днём ангела!
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С Днём ангела, Владимир! Пусть любовь и счастье всегда живут в твоём сердце. Желаю несокрушимой силы, жизненной мудрости, внутреннего покоя и Божьего благословения.
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Поздравляю с именинами, Владимир! Пусть твоё имя, символизирующее силу и благородство, вдохновляет на добрые дела. Желаю счастливой судьбы, верных друзей и искренней любви.
Открытки с Днём ангела Владимира 15 июля 2026
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