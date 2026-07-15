С Днем украинской государственности 2026: красивые открытки и патриотические поздравления

День украинской государственности 2026: патриотические поздравления и открытки
Молодой, но чрезвычайно важный праздник — День украинской государственности — мы будем отмечать уже в пятый раз 15 июля. Эта дата напоминает, что наша история насчитывает тысячелетия и продолжает твориться каждый день. Сегодня стоит поздравить близких, друзей и знакомых.
Новини.LIVE делится красивыми патриотическими поздравлениями в стихах, прозе и открытках.
День украинской государственности: суть праздника и символика
День украинской государственности — молодой праздник, который был учрежден 24 августа 2021 года указом президента Украины Владимира Зеленского. Ежегодно его отмечают 15 июля. Эта дата выбрана неслучайно: она совпадает с Днем Крещения Киевской Руси-Украины и Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого.
Главная идея праздника — напомнить украинцам и всему миру, что история украинского государства насчитывает более тысячи лет. Он подчеркивает историческую преемственность Украины со времен Киевской Руси до современного независимого государства. Особое значение День украинской государственности приобрел в условиях полномасштабной войны. Он является напоминанием о праве украинского народа на собственное государство, язык, культуру и независимое будущее.
День украинской государственности имеет и собственную официальную символику. Ее создало украинское коммуникационное агентство Provid. Основной знак состоит из четырех тризубов, которые символизируют борьбу, независимость, историческое наследие и украинскую идентичность.
Красивые поздравления с Днем украинской государственности 2026
З Днем Української Державності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
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Поздравляю с Днем украинской государственности! Пусть в каждом доме царят мир, благополучие и согласие. Желаю веры в будущее, силы духа и скорейшей Победы для Украины.
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Искренне поздравляю с Днем украинской государственности! Пусть наша страна уверенно развивается, крепнет и процветает, а каждый украинец живет в свободном, независимом и счастливом государстве.
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Вітаю, Україно!
Вставай! Борися до кінця!
За мирне й чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!
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В День украинской государственности вспомним о глубоких исторических корнях нашей страны. Украина выстояла на протяжении веков и обязательно выстоит сегодня. Давайте верить в наше государство, поддерживать друг друга и помнить: все будет Украина!
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Люблю свою країну,
Люблю її за те,
Що в мене вона єдина,
що зветься Україна,
що батько — князь Великий,
про неї говорив,
ще сотні-тисяч років,
Її благословив!
З Днем Української Державності!
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В этот праздничный день выражаем искреннюю благодарность всем, кто защищал и продолжает защищать независимость Украины. Светлая память павшим Героям, а нашим защитникам и защитницам — силы, выдержки и Божьей защиты. С Днем украинской государственности!
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Зі святом Державності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!
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Сьогодні в Неньки України свято,
Бо другий День Державності настав.
Бажаю, щоб вона завжди була багата
Мільйонами корисних добрих справ.
Ранее мы рассказывали о Дне памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого, который также отмечается 15 июля.
Также делимся красивыми поздравлениями с Днем ангела Владимира.