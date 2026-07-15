С Днем украинской государственности 2026: красивые открытки и патриотические поздравления

Празднование Дня украинской государственности. Коллаж: Новини.LIVE

Молодой, но чрезвычайно важный праздник — День украинской государственности — мы будем отмечать уже в пятый раз 15 июля. Эта дата напоминает, что наша история насчитывает тысячелетия и продолжает твориться каждый день. Сегодня стоит поздравить близких, друзей и знакомых.

Новини.LIVE делится красивыми патриотическими поздравлениями в стихах, прозе и открытках.

День украинской государственности: суть праздника и символика

День украинской государственности — молодой праздник, который был учрежден 24 августа 2021 года указом президента Украины Владимира Зеленского. Ежегодно его отмечают 15 июля. Эта дата выбрана неслучайно: она совпадает с Днем Крещения Киевской Руси-Украины и Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого.

Главная идея праздника — напомнить украинцам и всему миру, что история украинского государства насчитывает более тысячи лет. Он подчеркивает историческую преемственность Украины со времен Киевской Руси до современного независимого государства. Особое значение День украинской государственности приобрел в условиях полномасштабной войны. Он является напоминанием о праве украинского народа на собственное государство, язык, культуру и независимое будущее.

День украинской государственности имеет и собственную официальную символику. Ее создало украинское коммуникационное агентство Provid. Основной знак состоит из четырех тризубов, которые символизируют борьбу, независимость, историческое наследие и украинскую идентичность.

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Символика Дня украинской государственности. Фото: Provid

Красивые поздравления с Днем украинской государственности 2026

З Днем Української Державності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

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Поздравляю с Днем украинской государственности! Пусть в каждом доме царят мир, благополучие и согласие. Желаю веры в будущее, силы духа и скорейшей Победы для Украины.

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Открытки ко Дню украинской государственности 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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Искренне поздравляю с Днем украинской государственности! Пусть наша страна уверенно развивается, крепнет и процветает, а каждый украинец живет в свободном, независимом и счастливом государстве.

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Вітаю, Україно!

Вставай! Борися до кінця!

За мирне й чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

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В День украинской государственности вспомним о глубоких исторических корнях нашей страны. Украина выстояла на протяжении веков и обязательно выстоит сегодня. Давайте верить в наше государство, поддерживать друг друга и помнить: все будет Украина!

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Открытки ко Дню украинской государственности 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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Люблю свою країну,

Люблю її за те,

Що в мене вона єдина,

що зветься Україна,

що батько — князь Великий,

про неї говорив,

ще сотні-тисяч років,

Її благословив!

З Днем Української Державності!

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В этот праздничный день выражаем искреннюю благодарность всем, кто защищал и продолжает защищать независимость Украины. Светлая память павшим Героям, а нашим защитникам и защитницам — силы, выдержки и Божьей защиты. С Днем украинской государственности!

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Открытки ко Дню украинской государственности 2026. Коллаж: Новини.LIVE

***

Зі святом Державності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

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Сьогодні в Неньки України свято,

Бо другий День Державності настав.

Бажаю, щоб вона завжди була багата

Мільйонами корисних добрих справ.

Ранее мы рассказывали о Дне памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого, который также отмечается 15 июля.

Также делимся красивыми поздравлениями с Днем ангела Владимира.