День отца 2026: лучшие поздравления и открытки для пап

Радостные папа с ребенком. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

По традиции в третье воскресенье июня украинцы отмечают День отца. В этом году праздник приходится на 21 июня. В этот день стоит сказать теплые слова и поблагодарить пап.

Новини.LIVE делится с вами подборкой красивых и искренних поздравлений в стихах, прозе и открытках.

День отца 2026: красивые поздравления в прозе

Поздравляем с Днем отца! Папа, сегодня мы загадали только одно самое заветное желание — чтобы ты вернулся домой живым и невредимым. Мы очень скучаем, любим тебя и ждем того момента, когда сможем крепко обнять.

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Поздравляю с Днем отца! Желаю тебе быть сильным духом, уверенным в себе, мудрым и счастливым мужчиной, который всегда чувствует любовь и уважение своих детей.

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Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Для меня ты всегда был и остаёшься настоящим героем. Спасибо за любовь, заботу и тепло. Желаю тебе здоровья, душевного спокойствия и множества приятных моментов рядом с родными.

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Дорогой папа, искренне поздравляю тебя с праздником! Спасибо за счастливое детство, правильные жизненные ценности и любовь. Желаю тебе исполнения мечтаний, новых достижений и крепкого здоровья.

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Наш любимый папа, прими самые искренние поздравления с Днем отца! Желаем тебе мирного неба, хороших новостей, семейного уюта и ежедневных поводов для улыбки. Мы тебя очень любим и ценим.

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Поздравляю с Днем отца! Пусть отцовство приносит только гордость, теплые объятия и искренние слова благодарности.

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Дорогой папа, спасибо тебе за терпение, мудрые советы и силу характера. Желаю тебе оставаться жизнерадостным, здоровым и счастливым. С Днем отца!

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Мой родной папа, для нашей семьи ты — настоящая опора, образец мужества, чести и мудрости. Спасибо за любовь и поддержку. С Днем отца!

Поздравления с Днем отца 2026 в стихах на украинском языке

Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров'я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє —

Ти залишись таким, як є.

***

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Любий тату, здоров'я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

З Днем батька я тебе вітаю, татку!

Тобі бажаю здійснення всіх мрій,

Нехай у тебе все буде в порядку,

Щасливим будь, рідненький батьку мій!

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі та безсонні ночі,

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі.

Нехай Господь Бог тобі здоров'я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди й здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

За твоєю сильною спиною,

Як за високою стіною!

Тато, ти — опора наша.

Любим тебе до мурашок!

***

Ти — найкращий в світі тато,

в цьому сумнівів нема!

І зі святом татусів вітає,

твоя любляча сім'я!

С Днем отца 21 июня 2026 года: красивые открытки к празднику

Открытки ко Дню отца 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню отца 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню отца 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню отца 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню отца 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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