День отца 2026: какие знаки Зодиака становятся лучшими папами

Зодиакальный круг, папа с дочкой. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. Этот праздник — прекрасная возможность поблагодарить мужчин, которые каждый день дарят своим детям любовь, поддержку и чувство безопасности. Одни папы умеют выслушать и успокоить, другие вдохновляют собственным примером. Астрологи утверждают: некоторые знаки Зодиака от природы обладают чертами, которые помогают им становиться особенно заботливыми отцами.

Ко Дню отца 21 июня 2026 Новини.LIVE предлагает узнать, какие знаки Зодиака стают самыми лучшими папами.

Знаки Зодиака, которые являются лучшими папами

Астрологи портала Astrology.com говорят: от природы самыми заботливыми папочками являются Раки, Весы и Девы.

Дева

Многие астрологи считают Дев одними из самых заботливых пап среди всех знаков Зодиака. Мужчины-Девы известны своей внимательностью к деталям и искренней заботой о тех, кого любят. Такой папа всегда знает, что происходит в жизни его ребенка. Он интересуется учебой, поддерживает увлечения, посещает школьные мероприятия и старается быть рядом в самые важные моменты. А еще Девы часто ищут новые способы сделать детство ярче и познавательнее.

Рак

Мужчины-Раки — это те, для кого семья всегда остается главной жизненной ценностью. Они умеют сопереживать, внимательно слушают своих детей и всегда готовы поддержать в сложный момент. Папа-Рак принимает активное участие в воспитании, помогает преодолевать трудности и в то же время не боится проявлять твердость, если ситуация этого требует.

Весы

Представители этого знака стремятся к гармонии во всем, особенно в отношениях с близкими людьми. Папа-Весы умеет находить баланс между любовью и дисциплиной. Он не склонен к чрезмерной строгости, но и не позволяет детям пренебрегать правилами. Такие мужчины часто строят очень доверительные отношения со своими детьми, благодаря чему в семье царит взаимопонимание.

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