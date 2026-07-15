С Днем крещения Киевской Руси-Украины 2026: поздравления в открытках, прозе и стихах

День крещения Киевской Руси-Украины 2026: красивые поздравления и открытки
Украинцы отмечают большой праздник, который одновременно является государственным и церковным — День крещения Киевской Руси-Украины. Ежегодно он приходится на 15 июля. В 2026 году отмечается 1038-летие крещения Руси. Это прекрасный повод поздравить родных и знакомых с этой знаменательной датой.
Новини.LIVE подготовил красивые поздравления с Днем крещения Киевской Руси-Украины в открытках, прозе и стихах.
Поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках
Искренне поздравляю с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Пусть святой равноапостольный князь Владимир Великий всегда заступается за наш народ, дарует духовную силу, единство и надежду.
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З Днем хрещення Русі-України вітаємо,
Життя довге та щасливе бажаємо,
Нехай все, про що мріяли, збувається,
Нехай всі образи назавжди забуваються.
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Желаю мира в сердце, согласия в семье и скорейшего мира на украинской земле. С Днем Крещения Киевской Руси-Украины!
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Вітаю від душі
З Днем хрещення Русі!
В день, світлий і святий,
Від щирого серця радій.
Від зла розум очищай,
Біль та сльози оминай!
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С Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Пусть этот великий праздник наполнит сердце светом, вдохновит на добрые поступки, укрепит веру и подарит уверенность в завтрашнем дне.
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Пройшло відтоді немало років,
Як раптом сталося щастя.
Володимир-князь на радість усім
Приніс нам християнство!
І з Днем хрещення Русі
Всіх вас я вітаю.
Лише за законами божими вам
Жити від душі бажаю!
Нехай негаразди обійдуть
Вогнище ваше стороною,
Щоб запанував в ньому навіки
Світ щастя і спокою.
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С Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена добрыми делами, мудрыми решениями и искренними намерениями.
Сегодня украинцы также отмечают День украинской государственности и День памяти равноапостольного князя Владимира Великого, поэтому делимся с вами поздравлениями с Днем ангела Владимира, а также поздравлениями с Днем украинской государственности.