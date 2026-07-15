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Главная Праздники День крещения Киевской Руси-Украины 2026: красивые поздравления и открытки

День крещения Киевской Руси-Украины 2026: красивые поздравления и открытки

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 06:01
С Днем крещения Киевской Руси-Украины 2026: поздравления в открытках, прозе и стихах
Празднование Дня крещения Киевской Руси-Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы отмечают большой праздник, который одновременно является государственным и церковным — День крещения Киевской Руси-Украины. Ежегодно он приходится на 15 июля. В 2026 году отмечается 1038-летие крещения Руси. Это прекрасный повод поздравить родных и знакомых с этой знаменательной датой.

Новини.LIVE подготовил красивые поздравления с Днем крещения Киевской Руси-Украины в открытках, прозе и стихах.

Поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках

Искренне поздравляю с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Пусть святой равноапостольный князь Владимир Великий всегда заступается за наш народ, дарует духовную силу, единство и надежду.

***

З Днем хрещення Русі-України вітаємо,
Життя довге та щасливе бажаємо,
Нехай все, про що мріяли, збувається,
Нехай всі образи назавжди забуваються.

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***

Желаю мира в сердце, согласия в семье и скорейшего мира на украинской земле. С Днем Крещения Киевской Руси-Украины!

***

Красиві привітання з Днем хрещення Київської Русі-України у листівках
Открытка ко Дню Крещения Киевской Руси-Украины. Коллаж: Новини.LIVE

***

Вітаю від душі
З Днем хрещення Русі!
В день, світлий і святий,
Від щирого серця радій.
Від зла розум очищай,
Біль та сльози оминай!

***

С Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Пусть этот великий праздник наполнит сердце светом, вдохновит на добрые поступки, укрепит веру и подарит уверенность в завтрашнем дне.

***

Пройшло відтоді немало років,
Як раптом сталося щастя.
Володимир-князь на радість усім
Приніс нам християнство!
І з Днем хрещення Русі
Всіх вас я вітаю.
Лише за законами божими вам
Жити від душі бажаю!
Нехай негаразди обійдуть
Вогнище ваше стороною,
Щоб запанував в ньому навіки
Світ щастя і спокою.

***

З Днем хрещення Київської Русі-України 2026: привітання у листівках
Открытка ко Дню крещения Киевской Руси-Украины. Коллаж: Новини.LIVE

***

С Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена добрыми делами, мудрыми решениями и искренними намерениями.

Сегодня украинцы также отмечают День украинской государственности и День памяти равноапостольного князя Владимира Великого, поэтому делимся с вами поздравлениями с Днем ангела Владимира, а также поздравлениями с Днем украинской государственности.

День Крещения Руси поздравления с праздником открытки к празднику
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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