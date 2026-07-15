З Днем хрещення Київської Русі-України 2026: привітання у листівках, прозі й віршах

Святкування Дня хрещення Київської Русі-України. Колаж: Новини.LIVE

Українці відзначають велике свято, яке одночасно є державним та церковним — День хрещення Київської Русі-України. Щорічно воно припадає на 15 липня. У 2026 році відзначається 1038-річчя хрещення Русі. Це чудова нагода привітати рідних та знайомих з цією славетною датою.

Новини.LIVE підготував красиві привітання з Днем хрещення Київської Русі-України у листівках, прозі та віршах.

Привітання зі святом у прозі, віршах та листівках

Щиро вітаю з Днем Хрещення Київської Русі-України! Нехай святий рівноапостольний князь Володимир Великий завжди заступається за наш народ, дарує духовну силу, єдність і надію.

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З Днем хрещення Русі-України вітаємо,

Життя довге та щасливе бажаємо,

Нехай все, про що мріяли, збувається,

Нехай всі образи назавжди забуваються.

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Бажаю миру в серці, злагоди в родині та якнайшвидшого миру на українській землі. З Днем Хрещення Київської Русі-України!

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Листівка з Днем хрещення Київської Русі-України. Колаж: Новини.LIVE

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Вітаю від душі

З Днем хрещення Русі!

В день, світлий і святий,

Від щирого серця радій.

Від зла розум очищай,

Біль та сльози оминай!

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З Днем Хрещення Київської Русі-України! Нехай це величне свято наповнить серце світлом, надихне на добрі вчинки, зміцнить віру та подарує впевненість у завтрашньому дні.

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Пройшло відтоді немало років,

Як раптом сталося щастя.

Володимир-князь на радість усім

Приніс нам християнство!

І з Днем хрещення Русі

Всіх вас я вітаю.

Лише за законами божими вам

Жити від душі бажаю!

Нехай негаразди обійдуть

Вогнище ваше стороною,

Щоб запанував в ньому навіки

Світ щастя і спокою.

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Листівка з Днем хрещення Київської Русі-України. Колаж: Новини.LIVE

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З Днем Хрещення Київської Русі-України! Бажаю, щоб ваше життя було сповнене добрих справ, мудрих рішень і щирих намірів.

Сьогодні українці відзначають також День Української Державності та День вшанування пам'яті рівноапостольного князя Володимира Великого, тому ділимося з Вами привітаннями з Днем ангела Володимира, а також привітаннями з Днем Української Державності.