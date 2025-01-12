С Днем ангела Татьяны 12 января 2025 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах

Улыбающаяся девушка в ярком платке. Фото: pexels.com

Традиционно, 12 января в Украине отмечают один из самых почитаемых христианских праздников — День Татьяны. Праздник посвящен чествованию памяти святой великомученицы Татьяны Римской. Также в эту дату принято поздравлять с Днем ангела всех представительниц прекрасного пола, кто имеет это прекрасное имя.

Новини.LIVE предлагает подборку лучших пожеланий в прозе и стихах, а также красивые открытки ко Дню ангела Татьяны 12 января.

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З Днем ангела Тетяну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю.

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.

Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити та кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети.

***

З днем ангела, Танюша, Таня!

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки,

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

***

З днем Тетяни, моя люба,

Від душі тебе вітаю!

Миру, злагоди та щастя,

Таня, я тобі бажаю.

Хай свята веде тихенько

До великої удачі,

Допоможе хай завжди

Вирішить усі задачі.

***

Твоє ім'я — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Тетяну нашу, ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Поздравления с Днем ангела Татьяны в искренней и душевной прозе

В этот День ангела, дорогая Таня, желаю тебе, чтобы твой небесный хранитель всегда был рядом и помогал тебе во всех жизненных делах. Пусть все твои мечты сбываются, а успех, радость и процветание всегда сопутствуют тебе.

***

Милая Таня, поздравляю тебя с именинами! Оставайся всегда такой же очаровательной, жизнерадостной и неповторимой. Желаю тебе светлого пути, настоящих друзей и вдохновения на большие свершения. Пусть каждый день дарит тебе радость и безграничное счастье.

***

Дорогая Татьяна, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день наполнит твою жизнь теплом, женским счастьем и гармонией. Желаю здоровья, большой любви и невероятных достижений во всем, что ты задумала.

***

Наша замечательная Таня, твой свет и тепло делают этот мир ярче! В этот особенный день желаю тебе безграничного счастья, искренней любви и исполнения всех заветных желаний. Пусть судьба всегда улыбается тебе!

***

Милая Таня, поздравляем тебя с именинами! Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, любви и теплых встреч с друзьями. Желаем всегда чувствовать поддержку близких и гармонию в душе.

Красивые открытки с именинами Татьяны 12 января 2025 года

Открытки с Днем ангела Татьяны 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Татьяны 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Татьяны 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Татьяны 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Татьяны 2025 года

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