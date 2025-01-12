С Днем ангела Татьяны 12 января 2025 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах

День ангела Татьяны 12 января — душевные пожелания и открытки
Традиционно, 12 января в Украине отмечают один из самых почитаемых христианских праздников — День Татьяны. Праздник посвящен чествованию памяти святой великомученицы Татьяны Римской. Также в эту дату принято поздравлять с Днем ангела всех представительниц прекрасного пола, кто имеет это прекрасное имя.
Новини.LIVE предлагает подборку лучших пожеланий в прозе и стихах, а также красивые открытки ко Дню ангела Татьяны 12 января.
Именины Татьяны 12 января — лучшие стихи на украинском языке
З Днем ангела Тетяну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю.
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
***
З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити та кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети.
***
З днем ангела, Танюша, Таня!
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки,
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.
***
З днем Тетяни, моя люба,
Від душі тебе вітаю!
Миру, злагоди та щастя,
Таня, я тобі бажаю.
Хай свята веде тихенько
До великої удачі,
Допоможе хай завжди
Вирішить усі задачі.
***
Твоє ім'я — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Хай Тетяну нашу, ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Поздравления с Днем ангела Татьяны в искренней и душевной прозе
В этот День ангела, дорогая Таня, желаю тебе, чтобы твой небесный хранитель всегда был рядом и помогал тебе во всех жизненных делах. Пусть все твои мечты сбываются, а успех, радость и процветание всегда сопутствуют тебе.
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Милая Таня, поздравляю тебя с именинами! Оставайся всегда такой же очаровательной, жизнерадостной и неповторимой. Желаю тебе светлого пути, настоящих друзей и вдохновения на большие свершения. Пусть каждый день дарит тебе радость и безграничное счастье.
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Дорогая Татьяна, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день наполнит твою жизнь теплом, женским счастьем и гармонией. Желаю здоровья, большой любви и невероятных достижений во всем, что ты задумала.
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Наша замечательная Таня, твой свет и тепло делают этот мир ярче! В этот особенный день желаю тебе безграничного счастья, искренней любви и исполнения всех заветных желаний. Пусть судьба всегда улыбается тебе!
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Милая Таня, поздравляем тебя с именинами! Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, любви и теплых встреч с друзьями. Желаем всегда чувствовать поддержку близких и гармонию в душе.
Красивые открытки с именинами Татьяны 12 января 2025 года
Видеопоздравления с Днем ангела Татьяны 2025 года
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