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День ангела Татьяны 12 января — душевные пожелания и открытки

12 января 2025 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
С Днем ангела Татьяны 12 января 2025 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах
Улыбающаяся девушка в ярком платке. Фото: pexels.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Традиционно, 12 января в Украине отмечают один из самых почитаемых христианских праздников — День Татьяны. Праздник посвящен чествованию памяти святой великомученицы Татьяны Римской. Также в эту дату принято поздравлять с Днем ангела всех представительниц прекрасного пола, кто имеет это прекрасное имя.

Новини.LIVE предлагает подборку лучших пожеланий в прозе и стихах, а также красивые открытки ко Дню ангела Татьяны 12 января.

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З Днем ангела Тетяну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю.
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!

***

З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити та кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети.

***

З днем ангела, Танюша, Таня!
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки,
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.

***

З днем Тетяни, моя люба,
Від душі тебе вітаю!
Миру, злагоди та щастя,
Таня, я тобі бажаю.
Хай свята веде тихенько
До великої удачі,
Допоможе хай завжди
Вирішить усі задачі.

***

Твоє ім'я — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Тетяну нашу, ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

Поздравления с Днем ангела Татьяны в искренней и душевной прозе

В этот День ангела, дорогая Таня, желаю тебе, чтобы твой небесный хранитель всегда был рядом и помогал тебе во всех жизненных делах. Пусть все твои мечты сбываются, а успех, радость и процветание всегда сопутствуют тебе.

***

Милая Таня, поздравляю тебя с именинами! Оставайся всегда такой же очаровательной, жизнерадостной и неповторимой. Желаю тебе светлого пути, настоящих друзей и вдохновения на большие свершения. Пусть каждый день дарит тебе радость и безграничное счастье.

***

Дорогая Татьяна, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день наполнит твою жизнь теплом, женским счастьем и гармонией. Желаю здоровья, большой любви и невероятных достижений во всем, что ты задумала.

***

Наша замечательная Таня, твой свет и тепло делают этот мир ярче! В этот особенный день желаю тебе безграничного счастья, искренней любви и исполнения всех заветных желаний. Пусть судьба всегда улыбается тебе!

***

Милая Таня, поздравляем тебя с именинами! Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, любви и теплых встреч с друзьями. Желаем всегда чувствовать поддержку близких и гармонию в душе.

Красивые открытки с именинами Татьяны 12 января 2025 года

Именины Татьяны 12 января - лучшие открытки
Открытки с Днем ангела Татьяны 2025 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые открытки с именинами Татьяны 12 января 2025 года
Открытки с Днем ангела Татьяны 2025 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем ангела Татьяны 2025 года
Открытки с Днем ангела Татьяны 2025 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем ангела Татьяны в открытках
Открытки с Днем ангела Татьяны 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Татьяны 2025 года

 

 

 

Ранее мы писали, кто будет праздновать именины в январе 2025 года и как назвать новорожденного ребенка. 

Также предлагаем узнать, что категорически нельзя делать в Татьянин день 12 января и как стоит провести праздник, чтобы привлечь счастье и благополучие. 

поздравления открытки пожелания праздник День Татьяны 12 января

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02:26 Скабеева заявила, что ВСУ украли солдат КНДР в Курской области

01:32 Командир батальона отказался выполнять приказ — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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