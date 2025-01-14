С Днем ангела Нины 14 января 2025 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах

Девушка зимой в теплом платке. Фото: freepik.com

Сегодня, 14 января, православные верующие чтят память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Считается, что именно святая Нина принесла на земли Грузии христианство. По преданию, своими искренними молитвами и непоколебимой верой она творила разнообразные чудеса и исцеляла больных. В эту же дату обладательницы волшебного имени Нина встречают праздник — свой День ангела.

Так что, к именинам Нины 14 января Новини.LIVE сделал подборку красивых, нежных, душевных и теплых поздравлений в прозе, стихах и открытках.

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Нины встречают свои именины трижды в год:

14 января;

1 мая;

6 ноября.

Главной церковной покровительницей всех девушек и женщин с именем Нина является равноапостольная святая, просветительница Нина, которая принесла в Грузию христианство. Она проповедовала Евангелие и призывала всех к вере во Христа.

Святая равноапостольная Нина. Фото: google.com

Поздравления с Днем ангела Нины в стихах на украинском языке

Свят у світі є багато.

Лиш у Ніни нині свято —

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх —

Все — тобі, усе — для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого.

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Тобі, Нінусю, побажаю я тепла,

Любові та удачі без кінця і краю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Ніна вітає!

***

Хай Ніну нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Ніна — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Ніночко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обіймали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Найкращі вітання з Днем ангела Ніни,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Вітаю тебе, люба Ніно,

З іменинами твоїми.

Будь здоровою й коханою,

Будь красивою й бажаю.

Найкоштовніших тобі прикрас,

І життя без бід та образ!

День ангела Нины 2025 — душевные поздравления в прозе и своими словами

Дорогая Ниночка, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе сиять, как самая яркая звезда, и наполнять мир теплом своей доброты. Пусть жизнь дарит больше радости, гармонии и поводов для улыбок. Ты заслуживаешь настоящего счастья!

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Поздравляю с Днем святой Нины! Пусть твоя внутренняя сила станет источником поддержки для тебя и твоих близких. В это время, когда каждый из нас стремится к миру, желаю, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя и дарил надежду на лучшее.

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Нина, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы в каждом твоем дне были моменты радости, даже среди испытаний. Пусть твоя вера в добро будет непоколебимой, а твое сердце — полным любви.

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Дорогая Нина, поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый твой день будет полон радости, душевного тепла и счастливых моментов. Желаю тебе сил и вдохновения, чтобы идти вперед и покорять новые вершины. Помни: ты — уникальная и неповторимая!

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С Днем святой Нины, дорогая именинница! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая от невзгод и направляя на путь добра. Пусть твоя жизнь будет полна любви, тепла и щедрых подарков от судьбы.

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Ниночка, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе счастья, которое нельзя измерить, и веры, дающей силы жить и бороться за свое. Пусть любовь наполняет твое сердце, а каждый день приносит новые возможности для радости и побед.

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Дорогая Нина, с праздником тебя! Пусть твое сердце будет наполнено верой в мир и светлое будущее. Желаю тебе оставаться сильной и вдохновлять других своей несокрушимостью. Пусть каждый твой шаг приближает к мечтам и к нашей общей победе.

Яркие и красивые открытки с именинами Нины 14 января 2025 года

Поздравление с Днем ангела Нины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Нины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Нины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Нины. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Нины 2025 года

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