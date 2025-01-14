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День ангела Нины 14 января — душевные пожелания и открытки

14 января 2025 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
С Днем ангела Нины 14 января 2025 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах
Девушка зимой в теплом платке. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 14 января, православные верующие чтят память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Считается, что именно святая Нина принесла на земли Грузии христианство. По преданию, своими искренними молитвами и непоколебимой верой она творила разнообразные чудеса и исцеляла больных. В эту же дату обладательницы волшебного имени Нина встречают праздник — свой День ангела.

Так что, к именинам Нины 14 января Новини.LIVE сделал подборку красивых, нежных, душевных и теплых поздравлений в прозе, стихах и открытках.

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Когда празднуют День ангела Нины в 2025 году

Нины встречают свои именины трижды в год:

  • 14 января;
  • 1 мая;
  • 6 ноября.

Главной церковной покровительницей всех девушек и женщин с именем Нина является равноапостольная святая, просветительница Нина, которая принесла в Грузию христианство. Она проповедовала Евангелие и призывала всех к вере во Христа.

 

Когда празднуют День ангела Нины в 2025 году
Святая равноапостольная Нина. Фото: google.com

Поздравления с Днем ангела Нины в стихах на украинском языке

Свят у світі є багато.
Лиш у Ніни нині свято —
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх —
Все — тобі, усе — для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого. 

***

Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі, Нінусю, побажаю я тепла,
Любові та удачі без кінця і краю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Ніна вітає!

***

Хай Ніну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Ніна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Ніночко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обіймали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Найкращі вітання з Днем ангела Ніни,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Вітаю тебе, люба Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою й коханою,
Будь красивою й бажаю.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя без бід та образ!

День ангела Нины 2025 — душевные поздравления в прозе и своими словами

Дорогая Ниночка, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе сиять, как самая яркая звезда, и наполнять мир теплом своей доброты. Пусть жизнь дарит больше радости, гармонии и поводов для улыбок. Ты заслуживаешь настоящего счастья!

***

Поздравляю с Днем святой Нины! Пусть твоя внутренняя сила станет источником поддержки для тебя и твоих близких. В это время, когда каждый из нас стремится к миру, желаю, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя и дарил надежду на лучшее.

***

Нина, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы в каждом твоем дне были моменты радости, даже среди испытаний. Пусть твоя вера в добро будет непоколебимой, а твое сердце — полным любви.

***

Дорогая Нина, поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый твой день будет полон радости, душевного тепла и счастливых моментов. Желаю тебе сил и вдохновения, чтобы идти вперед и покорять новые вершины. Помни: ты — уникальная и неповторимая!

***

С Днем святой Нины, дорогая именинница! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая от невзгод и направляя на путь добра. Пусть твоя жизнь будет полна любви, тепла и щедрых подарков от судьбы.

***

Ниночка, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе счастья, которое нельзя измерить, и веры, дающей силы жить и бороться за свое. Пусть любовь наполняет твое сердце, а каждый день приносит новые возможности для радости и побед.

***

Дорогая Нина, с праздником тебя! Пусть твое сердце будет наполнено верой в мир и светлое будущее. Желаю тебе оставаться сильной и вдохновлять других своей несокрушимостью. Пусть каждый твой шаг приближает к мечтам и к нашей общей победе.

Яркие и красивые открытки с именинами Нины 14 января 2025 года

День ангела Нины 2025 - душевные поздравления
Поздравление с Днем ангела Нины. Фото: Новини.LIVE
Яркие и красивые открытки с именинами Нины 14 января 2025 года
Поздравление с Днем ангела Нины. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем ангела Нины в открытках
Поздравление с Днем ангела Нины. Фото: Новини.LIVE
День ангела Нины 14 января - душевные пожелания и открытки
Поздравление с Днем ангела Нины. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Нины 2025 года

 

 

Ранее мы делились с вами календарем именин на январь 2025 года, который подскажет, кто и когда празднует День ангела, а также как назвать новорожденного ребенка.

именины поздравления открытки День ангела праздник 14 января

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05:36 Штрафы за нарушение учета — для кого они являются наибольшими

04:44 Беспилотники атаковали Тульскую область в РФ — видео взрывов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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