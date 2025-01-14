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День ангела Ніни 14 січня — душевні побажання та листівки

14 січня 2025 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем ангела Ніни 14 січня 2025 — красиві листівки, привітання у прозі й віршах
Дівчина взимку у теплій хустині. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 14 січня, православні віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ніни, просвітительки  Грузії. Вважається, що саме свята Ніна принесла на землі Грузії християнство. За переказами, своїми щирими молитвами та непохитною вірою вона творила різноманітні чудеса і зцілювала хворих. Цієї ж дати власниці чарівного імені Ніна зустрічають свято — свій День ангела. 

Тож, до іменин Ніни 14 січня Новини.LIVE зробив добірку красивих, ніжних, душевних та теплих привітань у прозі, віршах та листівках. 

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Коли святкують День ангела Ніни 2025 року 

Ніни зустрічають свої іменини тричі на рік:

  • 14 січня;
  • 1 травня;
  • 6 листопада. 

Головною церковною покровителькою усіх дівчат та жінок з іменем Ніна є рівноапостольна свята, просвітителька Ніна, яка принесла у Грузію християнство. Вона проповідувала Євангеліє та закликала усіх до віри у Христа.

 

Коли святкують День ангела Ніни 2025 року
Свята рівноапостольна Ніна. Фото: google.com

Привітання з Днем ангела Ніни у віршах українською мовою

Свят у світі є багато.
Лиш у Ніни нині свято —
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх —
Все — тобі, усе — для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого. 

***

Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі, Нінусю, побажаю я тепла,
Любові та удачі без кінця і краю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Ніна вітає!

***

Хай Ніну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Ніна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Ніночко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обіймали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Найкращі вітання з Днем ангела Ніни,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Вітаю тебе, люба Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою й коханою,
Будь красивою й бажаю.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя без бід та образ!

День ангела Ніни 2025 — душевні привітання у прозі та своїми словами

Дорога Ніночко, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі сяяти, як найяскравіша зірка, та наповнювати світ теплом своєї доброти. Нехай життя дарує більше радості, гармонії та приводів для усмішок. Ти заслуговуєш на справжнє щастя!

***

Вітаю з Днем святої Ніни! Нехай твоя внутрішня сила стане джерелом підтримки для тебе та твоїх близьких. У цей час, коли кожен із нас прагне миру, бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе й дарував надію на краще.

***

Ніно, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб у кожному твоєму дні були моменти радості, навіть серед випробувань. Нехай твоя віра в добро буде непохитною, а твоє серце — сповнене любові.

***

Дорога Ніно, вітаю тебе зі святом! Нехай кожен твій день буде сповнений радості, душевного тепла та щасливих моментів. Бажаю тобі сил і натхнення, щоб іти вперед і підкорювати нові вершини. Пам'ятай: ти — унікальна і неповторна!

***

З Днем святої Ніни, дорога імениннице! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи від негараздів та направляючи на шлях добра. Нехай твоє життя буде сповнене любові, тепла та щедрих подарунків від долі.

***

Ніночко, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі щастя, яке не можна виміряти, та віри, що дає сили жити й боротися за своє. Нехай любов наповнює твоє серце, а кожен день приносить нові можливості для радості й перемог.

***

Дорога Ніно, зі святом тебе! Нехай твоє серце буде наповнене вірою у мир та світле майбутнє. Бажаю тобі залишатися сильною та надихати інших своєю незламністю. Нехай кожен твій крок наближає до мрій та до нашої спільної перемоги.

Яскраві та красиві листівки з іменинами Ніни 14 січня 2025 року

День ангела Ніни 2025 — душевні привітання
Привітання з Днем ангела Ніни. Фото: Новини.LIVE
Яскраві та красиві листівки з іменинами Ніни 14 січня 2025 року
Привітання з Днем ангела Ніни. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем ангела Ніни у листівках
Привітання з Днем ангела Ніни. Фото: Новини.LIVE
День ангела Ніни 14 січня — душевні побажання та листівки
Привітання з Днем ангела Ніни. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Ніни 2025 року

 

 

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