День ангела Ивана 2026: трогательные поздравления и открытки
В ночь с 23 на 24 июня украинцы будут отмечать давний летний праздник Ивана Купала. Также 24 июня православные верующие чествуют Иоанна Крестителя. В это время принято поздравлять с именинами мужчин, носящих это красивое и сильное имя.
Новини.LIVE делится подборкой трогательных поздравлений в стихах, прозе и открытках с именинами Ивана.
День ангела Ивана 2026: лучшие стихи на украинском языке
Іване, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!
***
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
З Днем ангела, Іване!
Трогательные поздравления в прозе с Днем ангела Ивана 2026
Дорогой Иван, прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом, защищает от тревог и помогает преодолевать жизненные трудности.
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С именинами, Иван! Желаю несокрушимой веры, крепкого здоровья и сил уверенно идти к своим целям.
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Иван, сердечно поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель каждый день оберегает от невзгод и вдохновляет на добрые дела.
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Желаю, чтобы рядом всегда были родные и друзья, а в жизни было место для радости, счастливых моментов и исполнения самых заветных мечтаний. С Днем ангела!
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Искренне поздравляю с Днем ангела, Иван! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, искренней любви и как можно больше хороших новостей.
Красивые открытки с именин Ивана 2026
Ранее мы писали, когда в Украине будем праздновать День Петра и Павла и каковы традиции этого великого праздника.
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