Встречаем Маковея 2026: что освятить в Медовый Спас для здоровья и благополучия
Медовый Спас, или Маковея, по новоюлианскому календарю будем отмечать уже 1 августа. В этот день тысячи верующих традиционно отправятся в храмы с праздничными корзинами. Но важно знать, что можно нести на освящение, а что лучше оставить дома. Ведь издавна украинцы верили, что правильно собранная корзина является символом благополучия, счастья и здоровья.
Новини.LIVE рассказывают, что же стоит освящать на Медовый Спас и что делать с освященными продуктами и цветами после службы.
Что кладут в корзину на Медовый Спас 2026
Маковей открывает цикл летних Спасов и издавна считается праздником благодарения Богу за первые дары нового урожая. Поэтому в храм несут не случайные продукты, а те, которые имеют особое духовное и народное значение.
По украинской традиции в праздничную корзину следует положить:
- мед нового урожая — главный символ Медового Спаса, олицетворяющий достаток, благополучие и сладкую жизнь;
- мед в сотах и другие продукты пчеловодства;
- зерна мака;
- головки спелого мака — мощный оберег от зла;
- домашнюю или постную выпечку с маком — символ достатка;
- чистая вода — символ очищения и Божьей благодати;
- восковую свечу;
- букет из полевых цветов и целебных трав маковейчик — для защиты дома и здоровья семьи.
В то же время церковь подчеркивает: главное — не сама корзинка, а искренняя молитва, вера и благодарность Богу.
Какие цветы и травы входят в состав маковейчика
Особое место среди традиций занимает маковейчик — небольшой букет из полевых цветов, маковых головок и душистых трав. После освящения его обычно хранят возле домашних икон в течение года.
В маковейчик чаще всего добавляют:
- головки мака;
- мяту;
- тимьян;
- чернобрывцы;
- васильки;
- ромашку;
- календулу;
- колоски злаков.
Каждое растение имеет свое символическое значение. Мята и тимьян ассоциируются со здоровьем и домашним уютом, колоссы напоминают о достатке, а полевые цветы символизируют красоту, мир и Божье благословение.
Что делают с освященными продуктами после службы
После богослужения семьи традиционно возвращаются домой и пробуют освященный мед и выпечку. Согласно народным поверьям, если съесть освященную ложку меда и при этом загадать доброе желание, оно обязательно сбудется.
Освященную воду хранят в течение года. Ею умываются, используют во время молитвы. Мак также не выбрасывают. Его часто оставляют до Рождества, чтобы приготовить кутю. В древности существовали и различные народные поверья, связанные с маком как оберегом от всего злого. Поэтому им иногда осыпали двор или порог дома, веря, что это защитит дом от бед и сглаза.
Что нельзя класть в корзину на Маковея
В Первый Спас не принято освящать большинство овощей и фруктов нового урожая. Для этого существует другой праздник — Яблочный Спас, который отмечают позже. Также не рекомендуется нести в церковь продукты и вещи, не имеющие отношения к празднику: мясные блюда, алкогольные напитки, драгоценности и т. п.
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