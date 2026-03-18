Что нельзя делать в новолуние 19 марта 2026: навлечете несчастье

Девушка рядом с молодой Луной. Фото: Новини.LIVE

Новолуние в Рыбах, которое мы встретим уже 19 марта, несет особенно сильную энергию. В это время чувства могут обостряться, а личные шаги иметь неожиданные последствия. Астрологи предупреждают: неправильные действия в этот день могут навлечь неприятности и испортить ваши планы.

Новини.LIVE рассказывает, чего астрологи советуют избегать в новолуние 19 марта 2026 года.

Читайте также:

Каких запретов стоит придерживаться во время новолуния в Рыбах

Не спешите с большими решениями

Чтобы избежать ошибок и разочарований, лучше не принимать серьезных решений в ближайшие несколько дней. Это не время для увольнений, разрывов отношений или крупных финансовых вложений. Энергия новолуния может побудить действовать импульсивно, что плохо повлияет на результат. Записывайте намерения и готовьтесь к реализации после того, как энергия новолуния спадет.

Не конфликтуйте

Новолуние в Рыбах способно обострить эмоции, из-за чего риск споров чрезвычайно высок. Лучше не отвечать на провокации и сделать паузу. Найдите занятие, которое может вас успокоить и расслабить.

Избегайте импульсивных расходов и крупных покупок

Любые покупки и инвестиции сейчас могут быть сделаны на эмоциях. Лучше пересмотреть бюджет, составить план расходов и отложить крупные покупки на более благоприятное время.

Не поддавайтесь негативным мыслям

Новолуние усиливает внутренний диалог. Сомнения и страхи могут блокировать ваши действия и мешать реализации намерений. Концентрируйтесь на позитиве даже через не могу.

Избегайте переутомления

Усталость как физическая, так и эмоциональная может привести к ошибкам, недоразумениям и пропущенным дедлайнам. Берегите силы, планируйте, расставляйте приоритеты и не спешите браться за новые проекты.

Не игнорируйте интуицию

Даже если ситуация кажется неясной, ваши ощущения сейчас особенно точны. Прислушайтесь к внутреннему голосу — он поможет избежать ошибок.

