Что нельзя делать в новолуние 19 марта 2026: навлечете несчастье
Новолуние в Рыбах, которое мы встретим уже 19 марта, несет особенно сильную энергию. В это время чувства могут обостряться, а личные шаги иметь неожиданные последствия. Астрологи предупреждают: неправильные действия в этот день могут навлечь неприятности и испортить ваши планы.
Новини.LIVE рассказывает, чего астрологи советуют избегать в новолуние 19 марта 2026 года.
Каких запретов стоит придерживаться во время новолуния в Рыбах
- Не спешите с большими решениями
Чтобы избежать ошибок и разочарований, лучше не принимать серьезных решений в ближайшие несколько дней. Это не время для увольнений, разрывов отношений или крупных финансовых вложений. Энергия новолуния может побудить действовать импульсивно, что плохо повлияет на результат. Записывайте намерения и готовьтесь к реализации после того, как энергия новолуния спадет.
- Не конфликтуйте
Новолуние в Рыбах способно обострить эмоции, из-за чего риск споров чрезвычайно высок. Лучше не отвечать на провокации и сделать паузу. Найдите занятие, которое может вас успокоить и расслабить.
- Избегайте импульсивных расходов и крупных покупок
Любые покупки и инвестиции сейчас могут быть сделаны на эмоциях. Лучше пересмотреть бюджет, составить план расходов и отложить крупные покупки на более благоприятное время.
- Не поддавайтесь негативным мыслям
Новолуние усиливает внутренний диалог. Сомнения и страхи могут блокировать ваши действия и мешать реализации намерений. Концентрируйтесь на позитиве даже через не могу.
- Избегайте переутомления
Усталость как физическая, так и эмоциональная может привести к ошибкам, недоразумениям и пропущенным дедлайнам. Берегите силы, планируйте, расставляйте приоритеты и не спешите браться за новые проекты.
- Не игнорируйте интуицию
Даже если ситуация кажется неясной, ваши ощущения сейчас особенно точны. Прислушайтесь к внутреннему голосу — он поможет избежать ошибок.
Также делимся другими интересными темами по астрологии
Какие простые ритуалы на новолуние помогут привлечь в жизнь удачу и счастье.
Кому из знаков Зодиака новолуние принесет счастье.
Какие знаки Зодиака изменит жизнь в новолуние в Рыбах.
