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Главная Праздники Что нельзя делать на Ивана Купала 24 июня: привлечете бедность и несчастья

Что нельзя делать на Ивана Купала 24 июня: привлечете бедность и несчастья

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Дата публикации 23 июня 2026 16:54
Ивана Купала, 24 июня 2026: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедность и несчастья
Запреты на праздник Ивана Купала. Коллаж: Новини.LIVE

В ночь с 23 на 24 июня украинцы отмечают один из самых загадочных и колоритных праздников — Ивана Купала. Наши предки в это время разжигали костры, плели венки и собирали целебные травы. В то же время существовали строгие запреты, которых старались придерживаться, чтобы не навлечь на семью беды. Некоторые из этих народных предостережений сохранились до наших дней.

Новини.LIVE рассказывают, что не стоит делать в день Ивана Купала 24 июня, чтобы не отпугнуть благополучие и счастье.

Важные запреты в день Ивана Купала 24 июня

Наши предки верили, что купальская ночь обладает особой силой, способной повлиять на судьбу человека и весь следующий год. День после этой ночи также сопровождался множеством предостережений, чтобы несчастья и бедность не смогли "проникнуть" в жизнь.

24 июня категорически нельзя:

  • Стричь волосы

Волосы символизируют жизненную силу и удачу. Если стричься в день Ивана Купала, можно "отрезать" удачу.

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  • Носить темную и черную одежду

Грязные, старые или поношенные вещи способны привлечь бедность, а черный цвет — печальные события. Наши предки старались надевать светлую, чистую и праздничную одежду.

  • Ссориться

Купальская ночь считалась временем очищения и обновления. Поэтому ссоры, обиды, ругательства или злые пожелания могли, по поверьям, вернуться к человеку сторицей. Говорили, что тот, кто поссорится в ночь Ивана Купала, рискует провести весь год в конфликтах.

  • Жаловаться на жизнь и грустить

Жалобы на судьбу и слезы могли привлечь еще больше испытаний.

  • Обманывать

Ложь в купальские дни может обернуться обманом со стороны других или несчастьями.

  • Поднимать найденные деньги

Наши предки опасались брать чужие монеты или купюры, поскольку считали, что вместе с ними в дом можно принести чужие проблемы, неудачи и финансовые трудности.

  • Одалживать и брать деньги в долг

Так можно нечаянно лишиться собственного достатка, счастья и семейного благополучия.

  • Спать в купальскую ночь

В древности люди верили, что в это время на землю выходит всякая нечисть, поэтому старались не засыпать до рассвета, чтобы злые силы не смогли навредить. Люди собирались у костров, пели песни и проводили обрядовые действа, полагая, что это поможет защитить дом от всего злого.

  • Купаться

Согласно народным поверьям, вечером 23 июня нежелательно заходить в реки, озера или другие водоемы. Зато утреннее купание 24 июня считалось полезным и даже целебным. Люди верили, что вода на рассвете может подарить крепкое здоровье, красоту, жизненные силы и счастливые перемены.

Ранее мы писали, как плести венок на Ивана Купала и какие травы и цветы можно вплетать в купальский венок.

Также делимся с вами теплыми и красивыми поздравлениями с праздником Ивана Купала, которые подарят улыбку вашим близким.

Ивана Купала традиции праздника запреты на праздник
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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