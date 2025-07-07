Украинский певец Melovin пополнит ряды ВСУ — его заявление и где будет служить

Меловин. Фото: instagram.com/melovin_official/

Украинский певец Melovin заявил, что мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Артист рассказал, где будет проходить военную службу.

О своем решении исполнитель заявил прямо со сцены во время концерта, а позже поделился видео в Instagram.

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28-летний певец дал концерт в Киеве, во время которого выступил с музыкантами Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины. И это не случайность.

Во время выступления Melovin заявил о том, что мобилизовался в ряды пограничников и также станет частью коллектива. Зрители в зале поддержали артиста бурными овациями и аплодисментами.

Позже в соцсетях певец заверил, что делает это не ради громкого сотрудничества или нового проекта, а по зову сердца.

"Это не новый проект. Это не громкая коллаборация. Это — решение. Осознанное. Настоящее. Радуюсь, что имею возможность стать частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Музыка — всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап — не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. Об общей силе", — написал Melovin.

Напомним, на концерте MONATIK военный довел до слез трогательным поступком.

А также Сергей Притула рассказал о своих заработках во время полномасштабной войны.