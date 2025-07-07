Актриса Анна Саливанчук сбежала в отпуск — что интересное показала с пляжа

Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук вместе с сыновьями отправилась на желанный отдых за границу. Звезда рассказала поклонникам о трудностях в дороге и повеселила забавными кадрами с пляжа.

Контентом из путешествия актриса поделилась в Instagram.

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Анна Саливанчук с сыновьями отдыхает за границей

Летние каникулы знаменитость вместе со своими детьми решила провести на морском побережье. Правда, для этого семье пришлось преодолеть довольно долгий путь.

Как рассказала Саливанчук, много времени заняла граница, но она намеренно не стала "покупать очередь", ведь считает, что все должны быть в равных условиях.

"Почему я не купила за 500 грн. проезд? Потому что для меня это то же самое, что говорить: "Какая разница, на каком языке говорить?". Все люди ждут, а я что круче? Я такая же, как и все", — сказала Анна.

Анна Саливанчук рассказала о пересечении границы. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В этом году актриса выбрала отдых в Греции, а именно курорт Ханиоти. До места отдыха пришлось добираться 3 дня. По этому поводу Анна сделала забавный ролик "на злобу дня". В кадре счастливая звезда нырнула в море прямо с чемоданом.

Несмотря на то, что дорога заняла очень много времени, актриса почувствовала большое облегчение, когда выехала из Украины, ведь исчезло чувство страха.

"Скажу честно, такое впечатление, что багаж с плеч сняла, когда была в дороге и выехала из Украины. Какая-то легкость и нет страха. Мне кажется, что я просто резко стала счастлива. Особенно, когда смотрю на детей, которые ныряют", — призналась Саливанчук.

Анна Саливанчук поделилась чувствами во время отдыха. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, жена Остапчука на отдыхе показала фигуру в купальнике и призналась, почему планирует делать пластику.

А также Леся Никитюк ошеломила фото в купальнике спустя три недели после родов.