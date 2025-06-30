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Новый нашумевший фильм с Брэдом Питтом бьет рекорды в прокате

30 июня 2025 13:13
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Формула-1 — фильм с Брэдом Питтом побил рекорды в прокате
Брэд Питт. Фото: Reuters
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

В мировом прокате вышла новая лента с голливудским актером Брэдом Питтом. Спортивная драма "F1: Фильм" побила сразу несколько рекордов.

Об этом сообщает Deadline.

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Новая лента принесла очередной огромный успех для 61-летнего актера. Спортивная драма стартовала в мировом прокате с впечатляющими сборами в 144 млн долларов. Фильм значительно превзошел предыдущие проекты Apple — "Наполеон", "Арґайл", "Убийцы цветочной луны".

Кроме того, картина принесла два личных рекорда и для самого Питта. "F1: Фильм" стал лучшим мировым дебютом и лучшим дебютом в США для актера. Сборы превысили даже "Всемирную Войну Z".

Напомним, в спортивной драме Питт сыграл опытного автопилота Сонни Гейса, который после страшной аварии покинул соревнования. Но судьба снова возвращает его на трек в качестве наставника для молодой звезды Джошуа Пирса.

Напомним, Владимир Дантес неожиданно сменил профессию и удивил новым проектом.

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Брэд Питт фильм рекорд кинотеатры зарубежные звезды
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