Формула-1 — фильм с Брэдом Питтом побил рекорды в прокате

Брэд Питт. Фото: Reuters

В мировом прокате вышла новая лента с голливудским актером Брэдом Питтом. Спортивная драма "F1: Фильм" побила сразу несколько рекордов.

Об этом сообщает Deadline.

Реклама

Читайте также:

Брэд Питт побил собственный рекорд с "F1: Фильм"

Новая лента принесла очередной огромный успех для 61-летнего актера. Спортивная драма стартовала в мировом прокате с впечатляющими сборами в 144 млн долларов. Фильм значительно превзошел предыдущие проекты Apple — "Наполеон", "Арґайл", "Убийцы цветочной луны".

Кроме того, картина принесла два личных рекорда и для самого Питта. "F1: Фильм" стал лучшим мировым дебютом и лучшим дебютом в США для актера. Сборы превысили даже "Всемирную Войну Z".

Напомним, в спортивной драме Питт сыграл опытного автопилота Сонни Гейса, который после страшной аварии покинул соревнования. Но судьба снова возвращает его на трек в качестве наставника для молодой звезды Джошуа Пирса.

Напомним, Владимир Дантес неожиданно сменил профессию и удивил новым проектом.

А также мы писали, что Антонина Хижняк призналась, как попала в ролик Белого дома.