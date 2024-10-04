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Звезда студии Квартал 95 "порвал" меткой пародией на Пескова

4 октября 2024 17:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Юрий Великий из Квартала 95 высмеял Пескова
Юрий Великий в образе Дмитрия Пескова. Фото: скриншот
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий снова развеселил сеть новой пародией. Комик высмеял пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Видео он опубликовал на YouTube.

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Актер показал "интервью", в котором российский пропагандист отвечает на вопросы о поправках к закону об использовании ядерного оружия, о которых недавно говорили в стране-агрессоре.

Великий посмеялся над нелепыми попытками Пескова оправдать неудачи Кремля и постоянное уклонение от прямых ответов на вопрос об атаке БпЛА по городам РФ.

"Президент РФ так сильно любит попугать мировое сообщество своим оружием, что его смело можно назвать главным "попугаем" планеты. Но, как показывает практика, многие уже просто не обращают внимания на подобное тщеславие. В обновленной ядрено-батонной доктрине РФ прописано, что Путин может запустить, так называемый, "красно-кнопочный" режим, в случае массированной атаки по территории России крылатыми ракетами или БпЛА. И буквально на следующий день на Россию прилетело около 125 украинских дронов, после чего никакой реакции кремля не последовало. А вот вопросы к руководству кремля у россиян появились", — высмеял россиян юморист.

Ранее "Квартал 95" на видео высмеял Марьяну Безуглую и ее отношения с Петром Порошенко.

Также в "Квартале 95" посмеялись над Дональдом Трампом и сравнили его с трусливым школьником.

Квартал 95 Дмитрий Песков Юрий Великий украинские звезды юмор

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