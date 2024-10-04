Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена машину купила — Виктор Розовый не теряет юмора, несмотря на тяжелое ранение arrow

Жена машину купила — Виктор Розовый не теряет юмора, несмотря на тяжелое ранение

4 октября 2024 14:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Виктор Розовый не теряет юмор во время реабилитации
Украинский комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный многим украинцам в качестве юмориста из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха" Виктор Розовый во время тяжелой реабилитации поднимает подписчикам настроение. Военный поделился забавными кадрами с супругой.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Виктор Розовый порадовал подписчиков

На одном из опубликованных кадров Виктор подъезжает на инвалидном кресле к жене Ольге Мерзликиной и выдает фразу: "Малишка, садись покатаемся".

Женщину машину купила — Виктор Розовый не теряет юмора, несмотря на тяжелое ранение - фото 1
Военный Виктор Розовый на прогулке. Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi/

Также на одном из кадров, проезжая на инвалидном кресле по осеннему парку он пошутил, что "жена приобрела ему новое авто". Розовый также вспомнил одного из самых выдающихся ученых современности Стивена Хокинга.

"Жена машину купила. Езжу. Такая машина только у меня и Стивена Хокинга", — подписал он видео.

Виктор Розовый рассмешил подписчиков
Военный Виктор Розовый порадовал поклонников. Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi/
Виктор Розовый посмеялся над собой
Виктор Розовый не теряет оптимизма. Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi/

Напомним, 21 марта Виктор Розовый во время выполнения боевой задачи получил тяжелое осколочное ранение головы. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. Сейчас Виктор проходит тяжелую реабилитацию.

Ранее мы писали, что актер Виктор Розовый поделился болезненными переживаниями по поводу потери друга на войне. Также ветеран попал в российский аналог Миротворца и посмеялся.

соцсети Лига Смеха украинские звезды юмор Виктор Розовый

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:09 Во Львовской области убили владельцев озер в Лопатине — объявлен план перехвата

14:59 Forbes намекает на возможные отставки в оборонном секторе Украины — что известно

14:59 Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке

14:48 В одеському онкодиспансері проводять перевірки — що шукають

14:43 Энергоатом уволил топ-менеджера, которого задержала СБУ на взятке

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:35 Дроны СБУ поразили нефтебазу в Воронежской области с 20 резервуарами — источники

14:23 Украина получила данные о счетах своих граждан за границей

14:18 Дело Одесского припортового завода — досудебное расследование завершили

14:17 У Трампа удивили пунктами его мирного плана по Украине — на что он согласен

13:59 Синоптик Диденко предупредила о дождях в некоторых областях Украины завтра

15:09 Во Львовской области убили владельцев озер в Лопатине — объявлен план перехвата

14:59 Forbes намекает на возможные отставки в оборонном секторе Украины — что известно

14:59 Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке

14:48 В одеському онкодиспансері проводять перевірки — що шукають

14:43 Энергоатом уволил топ-менеджера, которого задержала СБУ на взятке

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:35 Дроны СБУ поразили нефтебазу в Воронежской области с 20 резервуарами — источники

14:23 Украина получила данные о счетах своих граждан за границей

14:18 Дело Одесского припортового завода — досудебное расследование завершили

14:17 У Трампа удивили пунктами его мирного плана по Украине — на что он согласен

13:59 Синоптик Диденко предупредила о дождях в некоторых областях Украины завтра

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября