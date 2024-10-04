Виктор Розовый не теряет юмор во время реабилитации

Украинский комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube

Известный многим украинцам в качестве юмориста из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха" Виктор Розовый во время тяжелой реабилитации поднимает подписчикам настроение. Военный поделился забавными кадрами с супругой.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

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На одном из опубликованных кадров Виктор подъезжает на инвалидном кресле к жене Ольге Мерзликиной и выдает фразу: "Малишка, садись покатаемся".

Военный Виктор Розовый на прогулке. Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi/

Также на одном из кадров, проезжая на инвалидном кресле по осеннему парку он пошутил, что "жена приобрела ему новое авто". Розовый также вспомнил одного из самых выдающихся ученых современности Стивена Хокинга.

"Жена машину купила. Езжу. Такая машина только у меня и Стивена Хокинга", — подписал он видео.

Военный Виктор Розовый порадовал поклонников. Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi/

Виктор Розовый не теряет оптимизма. Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi/

Напомним, 21 марта Виктор Розовый во время выполнения боевой задачи получил тяжелое осколочное ранение головы. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. Сейчас Виктор проходит тяжелую реабилитацию.

Ранее мы писали, что актер Виктор Розовый поделился болезненными переживаниями по поводу потери друга на войне. Также ветеран попал в российский аналог Миротворца и посмеялся.