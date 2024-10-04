Сергей Жадан трогательно обратился к экс-возлюбленной, певице Христине Соловий

Музыкальные исполнители Сергей Жадан и Христина Соловий. Скриншот: YouTube/YanovychYevhenii

В прошлом году роман писателя, музыканта, ныне военнослужащего Сергея Жадана и певицы Христины Соловий активно обсуждали в сети. Их клип на трек "Серце" наделал шум из-за съемок в церкви. После расставания бывшие влюбленные почти не упоминали друг друга. Но сейчас они публично обменялись комментариями.

Соответствующие сообщения появились под публикацией Сергея Жадана в соцсети X.

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Жадан и Соловий пообщались в сети

Сергей Жадан, которому в конце лета исполнилось 50 лет, опубликовал скриншот русскоязычного заголовка одного из материалов в сети. Судя по риторике, он принадлежит российским или журналистам/блогерам.

Христина Соловий не прошла мимо и оставила комментарий со смайлом. Она отметила, что чувствует новые стихи от бывшего. На что Жадан назвал певицу "нежная моя" и ответил, что мир не меняется.

Жадан и Соловий обменялись сообщениями. Скриншот: X/serhiy_zhadan

Отметим, что романтическое общение между артистами началось лишь за сутки до полномасштабной войны. Жадан написал Соловий и предложил выпить. Они стали встречаться, когда Христина была в отношениях, а Сергей женат. Впоследствии он развелся, снялся в откровенном клипе Соловий, в котором они целовались. Позже записали совместную композицию "Сердце".

По словам Соловий, именно она стала инициатором расставания. Певица влюбилась в другого. Имя нового бойфренда и сферу его занятости артистка, которая младше Жадана почти на 20 лет, не обнародовала.

Напомним, ранее мы писали, что музыкант и военный Александр Положинский вступился за Сергея Жадана. Также мы рассказывали, что брат Христины Соловий вступил в ряды ВСУ.