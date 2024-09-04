Он там, где хотел быть, друзья Бена Аффлека поделилась подробностями его состояния после развода.

Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Согласно новой информации, Бен Аффлек "счастлив", поскольку он переезжает в свой новый дом районе, который ему нравится. 52-летний актер чувствует себя хорошо на фоне развода с 55-летней певицей.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Источник сообщил, что Бен "чувствует себя хорошо" и "медленно переезжает в свой новый дом", грузовики недавно видели возле семейного дома, который он делит с Джей Ло.

Актер Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Инсайдер объяснил: "Он там, где хочет быть: рядом со своими детьми и в любимом районе. Ему нравится работать, и он очень сосредоточен на позитиве".

Его бывшая Дженнифер Лопес также чувствует себя хорошо, поскольку источник сообщил, что "она чувствует себя очень счастливой", несмотря на то, что испытывает "некоторую горечь" из-за развода.

Инсайдер сказал: "Она так старалась, чтобы все заработало, и для Бена это не имело значения. Она окружена семьей, друзьями и детьми. Ей всегда удается выглядеть положительно. Ей трудно дается развод, но она всегда находит способ двигаться вперед".

Напомним, друзья рассказали о последнем акте милосердия Бена Аффлека. А раньше мы писали, что стало причиной развода Бена Аффлека.